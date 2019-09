Fluminense chega a acordo com Orinho e Luccas Claro até 2020 e aguarda exames para assinar

(Foto: Ivan Storti)









O Fluminense está próximo de acertar as contratações do lateral-esquerdo Orinho e do zagueiro Luccas Claro. O Tricolor encaminhou acordos com os atletas, que estavam sem clube e chegarão sem custos. Ambos estão no Rio de Janeiro para realizar exames médicos. Sendo aprovados, assinarão contrato até o fim de 2020. Os nomes dos jogadores foram revelados pelo NetFlu e pelo Saudações Tricolores e confirmados pelo GloboEsporte.com.





O lateral-esquerdo Orinho, de 24 anos, foi revelado pelo Santos e atuou na Ponte Preta em 2018. Neste ano, chegou a jogar sete partidas pelo Peixe, mas seu contrato se encerrou no fim de maio.





Já o zagueiro Luccas Claro, de 28 anos, por sua vez, subiu aos profissionais pelo Coritiba e atuava há três anos no Gençlerbirligi, da Turquia.





Quem está mais próximo da conclusão é Orinho, de 24 anos. O Santos repassou os exames cardiológicos que o lateral fez nesta temporada e o atleta realiza exames complementares neste sábado. Já Luccas Claro fará exames médicos neste domingo.





A lateral-esquerda e a zaga eram as duas posições apontadas como as de maior carência no Fluminense pelo técnico Oswaldo de Oliveira. E o clube tricolor vinha encontrando dificuldade para reforçar o setor em razão de questões financeiras. Além disso, o prazo de contratações para o Campeonato Brasileiro se encerra em 27 de setembro.





A diretoria tricolor chegou a sondar o Rhodolfo (Flamengo), Rodolfo (Paraná) e Ramon (Vitória), além de Bruno Fuchs (Inter), Anderson Martins (São Paulo) e Fabiano (Palmeiras) tempos atrás para a defesa. Já para a esquerda, chegou a analisar a contração de Júnior Tavares (São Paulo), mas acabou desistindo.





O Fluminense está em Brasília para enfrentar o Corinthians pela 19ª rodada do Brasileirão. Partida será realizada no estádio Mané Garrincha a partir das 16h.





Globo Esporte