Football Leaks vaza valores de contrato milionário de Cristiano Ronaldo com patrocinador

A revista alemã "Der Spiegel" revelou com base em informações obtidas pelo Footbal Leaks os valores do contrato milionário de Cristiano Ronaldo com a Nike, sua principal patrocinadora. De acordo com os documentos vazados, o craque português vai receber €162 milhões (R$ 727 milhões) até 2026.





O acordo assinado em 2016 e válido por 10 anos prevê que a empresa pague ao jogador da Juventus e da seleção portuguesa €16,2 milhões por ano. Mas esse valor recebe um acréscimo de €4 milhões (R$ 18 milhões) caso Cristiano Ronaldo conquiste a Bola de Ouro ou o prêmio The Best durante esse período.





Com esses valores, o atacante de 34 anos é o jogador de futebol com o maior patrocínio da Nike no mundo.





O vazamento dos documentos é uma prévia do livro "Football Leaks 2 - New Revelations From the World os Professional Football". Em português: Football Leaks 2 - Novas Revelações do Mundo do Futebol profissional. A "Der Spiegel" tentou contato com Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, e com a Nike. O representante não respondeu, e a empresa disse que não comenta sobre contratos com atletas.





