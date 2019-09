Fortaleza rebate Palmeiras após ação no STJD para baratear ingressos de visitantes

(Foto: Juscelino Filho)









A venda de ingressos para a partida entre Fortaleza e Palmeiras já está em andamento e gerou conflitos entre os clubes. Com o mando de campo tricolor para o duelo na Arena Castelão, o time paulista entrou com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) solicitando que a diretoria do Leão venda ingressos aos visitantes com o mesmo valor fornecido ao mandante, segundo o vice-presidente Marcello Desidério.





O vice-presidente do Fortaleza compartilhou a informação em uma rede social e garantiu que o departamento jurídico do clube está tratando o caso. O preço cobrado pelo Fortaleza (R$ 110,00 a inteira) foi o mesmo utilizado pelo Palmeiras na estreia da Série A do Brasileiro, dia 28 de abril, quando jogou contra o clube cearense no Allianz Parque. Procurado pelo GloboEsporte.com, o Palmeiras ainda não se manifestou sobre o assunto.





Segundo Regulamento da Competição, os valores dos ingressos são de responsabilidade do mandante, neste caso, o Fortaleza. Nesta quarta-feira (18), a assessoria do clube cearense divulgou que 8.620 ingressos foram vendidos e 11.638 check-ins foram feitos pelo programa de sócio-torcedor do Tricolor.





Fortaleza e Palmeiras se encontram no domingo (22), às 16 horas, na Arena Castelão. A partida é válida pela 20ª rodada.





