Franca vira a oito segundos do fim, elimina São Paulo e garante vaga na final do Campeonato Paulista

(Foto: Newton Nogueira/Divulgação/Franca Basquete)









Franca é o primeiro finalista do Campeonato Paulista masculino de basquete. Com apoio do Pedrocão lotado, a equipe chegou a ficar 22 pontos atrás do São Paulo, mas reagiu e virou a oito segundos do fim para vencer por 92 a 88, neste domingo à noite, pela segunda partida da semifinal.





O grande destaque francano foi o americano David Jackson. Aos 37 anos, o ala-armador anotou 17 pontos, três atrás do cestinha Jefferson, do São Paulo, e apareceu nos momentos mais decisivos da partida. Foram dele seis dos últimos oito pontos, quando Franca ficou pela primeira vez em vantagem.





– É um time extremamente trabalhador, unido, de caráter. Acima de tudo tivemos uma superação gigantesca. Time deles fez uma partida perfeita no primeiro tempo, e no intervalo falei que a gente tinha que tirar um ponto por minuto sem perder a consistência. Conquistamos uma vitória gigante. Mostra que o time sabe onde quer chegar – comemorou o técnico Helinho Rubens.





Garantido em sua terceira final consecutiva de Campeonato Paulista, o atual campeão Franca acompanha de camarote a outra semifinal, entre Corinthians e Mogi das Cruzes. Os times iniciam a disputa nesta segunda-feira, às 20h, no Ginásio Professor Hugo Ramos, em Mogi. O confronto seguinte é na quarta, às 21h, no Ginásio do Parque São Jorge, em São Paulo.





O jogo





Franca tirou o zero do placar, mas o domínio do primeiro quarto foi todo do São Paulo. Apesar do ambiente desfavorável no ginásio, o Tricolor passou a adotar um ritmo alucinante e criou uma gordura bem confortável. Abriu 11 pontos na metade da parcial e aumentou para 13, 15 e 16 até fechar com diferença favorável de 18 pontos: placar de 37 a 19.





Em alta, a equipe são-paulina manteve o nível no segundo quarto e conseguiu até mesmo aumentar a diferença no placar para 22 pontos, ao fechar com 59 a 37. O ala-pivô Jefferson liderou as estatísticas dos donos da casa e foi para o vestiário sozinho com 20 pontos, o dobro do segundo maior pontuador do seu time. Mas parou por aí.





A reação francana começou após o intervalo. Mais atenta, a equipe passou a criar dificuldades ao São Paulo e diminuiu a diferença no placar aos poucos. A parcial terminou 75 a 60 para o time tricolor, o que fez o ginásio aumentar a pressão e participar mais ativamente da partida.





O quarto e último período trouxe a emoção que faltou em grande partida do jogo. Franca acelerou, passou a dar poucos espaços ao adversário e equilibrou definitivamente o duelo. A dois minutos do fim, Jackson assumiu a responsabilidade e colocou os donos da casa em vantagem por 87 a 86. Lenz converteu cesta a 26 segundos do encerramento e recolocou o São Paulo na frente. Mas Franca teve sangue frio para fechar o placar e ainda terminar com quatro pontos à frente.





Globo Esporte