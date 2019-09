Goleiro do Sheffield ajuda, Wijnaldum marca, Liverpool vence e segue 100% no Inglês

Fora de casa, o Liverpool não fez uma partida brilhante neste sábado, mas contou com uma baita ajuda do goleiro Dean Henderson em chute do holandês Wijnaldum para vencer por 1 a 0 o Sheffield United e manter 100% de aproveitamento no Campeonato Inglês.





Com a vitória fora de casa neste sábado, o Liverpool soma 21 pontos em sete rodadas, ganhou todas as partidas até aqui, é o líder isolado do Campeonato Inglês. Marcou 18 gols e sofreu apenas cinco. O Sheffield United, com apenas oito pontos, ocupa a décima colocação.





Soberano, mas em ritmo mais lento do em outras partidas nesta temporada, o Liverpool teve as ações do jogo no primeiro tempo. O time de Jürgen Klopp teve algumas chances para abrir o placar, principalmente com Mané. Em uma delas, ele recebeu de Van Dijk e chutou mal. Em outra, após passe de Firmino, acertou a trave.





No segundo tempo, os Reds seguiram no ataque em busca da vitória. Aos 25 minutos, o lance que decidiu a partida. Wijnaldum pegou de primeira na entrada da área, mas sem muita força. O goleiro Dean Henderson foi fazer a defesa, mas se atrapalhou e deixou a bola passar por baixo das suas pernas.





Globo Esporte