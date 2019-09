Hemerson Maria espera a chegada de reforços para sequência do Botafogo-SP

(Foto: Marlon Costa / Pernambuco Press)

O técnico do Botafogo-SP Hemerson Maria cogita a possibilidade de contratar reforços para ao sequência da equipe na série B do Campeonato Brasileiro. No final de agosto, o treinador evitou de falar em contratações e defendeu o elenco, mas já conversa com a diretoria para a chegada de novos nomes.





“Internamente a gente conversa. Nenhum elenco está fechado, todos estão se reforçando, do Bragantino ao último colocado. Temos que analisar o mercado. Esse atleta que chegar, se não te der mais qualidade, será só mais um”, explicou o treinador em entrevista ao Globo Esporte.





A campanha de Hemerson no Bota não é boa. Até aqui são sete jogos, com três derrotas, três empates e apenas uma vitória. A ideia é contratar alguém para o meio campo, que hoje conta apenas com Murilo e Nadson. Inicialmente, o técnico procura solução dentro do próprio elenco enquanto aguarda a diretoria se movimentar no mercado.





“A diretoria está dialogando comigo e por enquanto estou oportunizando vários jogadores. A gente está colocando todos para jogar. Enquanto não vem nenhum atleta, os maiores reforços são os atletas que temos no grupo e os torcedores nas arquibancadas do Santa Cruz”, afirmou Maria.





O Botafogo volta a campo na sexta-feira, às 19h15, contra o São Bento, no Estádio Santa Cruz.