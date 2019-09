Isolado após conversa no vestiário do Castelão, Rogério Ceni tem futuro em xeque no Cruzeiro

Após o empate sem gols com Ceará na noite de quarta-feira pela 21ª rodada do Brasileirão, uma discussão no vestiário do Cruzeiro pode fazer com que Rogério Ceni deixe o comando do time. O desentendimento começou depois da entrevista coletiva, durante reunião do treinador com os atletas no vestiário do estádio Castelão.





Na ocasião, Dedé pediu a palavra, discordando da escalação escolhida por Rogério Ceni para o jogo dessa quarta-feira. O zagueiro afirmou que o meia Thiago Neves deveria estar no time. Rogério não gostou do questionamento, deixou o vestiário e saiu do Castelão antes da delegação cruzeirense. A informação foi publicada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo GloboEsporte.com.





O treinador conversou com a TV Globo, na manhã desta quinta-feira, ainda em Fortaleza. Confira: Rogério Ceni se esquiva sobre polêmica no Cruzeiro: "Tentando com todas as minhas forças"





E o Thiago Neves?





Na entrevista coletiva, após o empate, Rogério Ceni foi questionado sobre o meia Thiago Neves, que viajou com o time para Fortaleza, mas que ficou no banco de reservas e não entrou na partida, Ceni explicou a opção por um meia de velocidade - Mauricio - e disse que levará em conta quem for melhor nos treinos da semana e de quem tiver "mais brilho no olho".





- Todo mundo pede o garoto. Eu estou aqui para tentar dar oportunidade para quem tem mais brilho no olho, para mim é quem vai ter mais oportunidade. Levo muito em conta o treinamento da semana, o último jogo, levo muito em consideração tudo isso. Para mim, o que vale, é o momento (do jogador). O momento do clube é muito difícil. Eu tento fazer o melhor pelo Cruzeiro. Trabalho aqui pelo melhor do Cruzeiro.





O Cruzeiro não vence há cinco jogos. Empatou com o Ceará na última rodada. Antes, havia perdido para Flamengo, Palmeiras, Grêmio e Internacional. A última vitória foi contra o Vasco na 17ª rodada. O time está na 16ª colocação na tabela de classificação.





Procurado pelo GloboEsporte.com, o Cruzeiro disse que não vai se pronunciar sobre o assunto. A delegação está em Fortaleza e tem embarque previsto para 11h40.





Globo Esporte