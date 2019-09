Itália vence Finlândia e mantém 100% nas Eliminatórias para a Euro

(Foto: Markku Ulander / Lehtikuva / AFP)









A seleção italiana segue com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias para a Eurocopa 2020. Neste domingo, o time comandado por Roberto Mancini visitou a Finlândia, duelo que marcou o encontro do líder e vice-líder do Grupo J, e não decepcionou, confirmando seu favoritismo ao vencer a partida por 2 a 1 e se manter na primeira colocação da chave. Os dois gols da Itália, um deles de pênalti, foram marcados por Ciro Immobile, atacante da Lazio. Pukkia, também de pênalti, balançou as redes para os finlandeses.





Com o resultado, a Itália foi a 18 pontos e abriu seis de vantagem para a Finlândia, que é a vice-líder do Grupo J. O próximo compromisso da Itália nas Eliminatórias para a Eurocopa 2020 acontece dia 12 de outubro, quando a equipe de Roberto Mancini recebe a Grécia, em Roma. A Finlândia, por sua vez, visita a Bósnia e Herzegovina, no mesmo dia.





O jogo – Jogando em casa, a Finlândia tentou surpreender o time adversário no começo do jogo. Logo aos três minutos os anfitriões quase abriram o placar com Toivio, que tentou completar para gol após desvio de cabeça no primeiro pau, mas não alcançou a bola, vendo ela sair pela linha de fundo. Pouco tempo depois, a situação ficou ainda melhor para os finlandeses. Aos sete, Emerson Palmieri teve de ser substituído por Florenzi depois de sentir um incômodo muscular.





A Itália, no entanto, superou as adversidades do começo do jogo e a partir de então dominou as ações ofensivas. Aos 26 minutos, Sensi bate da entrada da área e força grande defesa de Hradecky. Quatro minutos depois foi a vez de Immobile cabecear no cantinho, mas mandou para fora, desperdiçando outra boa oportunidade de abrir o placar.





Antes de as equipes irem para o intervalo, a seleção italiana ainda protagonizou mais alguns lances de perigo, mas em todos eles faltou um capricho maior na conclusão. Aos 42 minutos, por exemplo, Sensi arriscou de longe, mas tirou tinta da trave.





Segundo tempo





Se no primeiro tempo faltou sorte à Itália para sair na frente, na etapa complementar a equipe do técnico Roberto Mancini entrou em campo mais ligada. Aos 14 minutos, Chiesa cruzou da direita e após desvio da zaga a bola sobrou para Immobile cabecear para o fundo das redes em Tampere.





Mas a superioridade da Itália não durou muito tempo. Dez minutos depois de os visitantes abrirem o marcador, a Finlândia teve um pênalti a seu favor depois de Pukki ser derrubado dentro da área por Sensi. O próprio Pukki foi para a cobrança e não desperdiçou, deixando tudo igual.





O que os finlandeses não contavam era com um novo pênalti na partida, desta vez a favor da Itália, e mal marcado. Aos 33 minutos, o juiz marcou mão de Vaisanen dentro da área, embora estivesse mal posicionado, e Jorginho foi para a cobrança, batendo no canto esquerdo do goleiro e garantindo mais um triunfo para a Azzurra nas Eliminatórias para a Eurocopa 2020.





Espanha – Quem também segue 100% nas Eliminatórias para a Eurocopa é a Espanha. Neste domingo a Furia enfrentou Ilhas Faroe no estádio El Molinón, em Gijón, e não tomou conhecimento do adversário, conquistando uma vitória com goleada de 4 a 0. O brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo Moreno fez dois, e Pablo Alcácer balançou as redes mais duas vezes para fechar a conta.





A Espanha é a líder absoluta do Grupo F, com 18 pontos, sete a mais que a Suécia, segunda colocada da chave e que neste domingo ficou apenas no empate em 1 a 1 com a Noruega.





Gazeta Esportiva