Jacques Villeneuve dispara contra Ferrari após jogo de equipe na Rússia: "Carma puniu"

A maior polêmica do GP da Rússia, como não poderia deixar de ser, foi comentada por um dos ex-pilotos de Fórmula 1 mais polêmicos: como de costume sem papas na língua, o campeão mundial de 1997 Jacques Villeneuve disse que a Ferrari ter perdido a vitória em Sochi para a Mercedes e Lewis Hamilton foi um "carma" pelo polêmico jogo de equipe na corrida deste domingo.





Com medo de um ataque de Lewis Hamilton na largada, a Ferrari combinou com Charles Leclerc que ele deixaria Sebastian Vettel pular de terceiro para primeiro caso ele superasse Lewis Hamilton, e que depois a liderança seria devolvida. Como o alemão rapidamente subiu para segundo, Leclerc deixou o companheiro passar, mas Vettel não quis ceder logo a posição, e a inversão só foi feita após os pit stops. Logo depois, o carro do alemão quebrou, e Hamilton aproveitou um safety car virtual para ficar na ponta.





- Não gostei de como a Ferrari administrou a estratégia. Eles não precisaram dizer a Vettel imediatamente para devolver o lugar e, em seguida, passaram o resto da corrida pensando em como colocar Leclerc de volta na frente e depois o carma os puniu. Vettel estava mais rápido hoje e merecia ficar à frente - disse Villeneuve, comentarista da TV italiana Sky Sports.





Vettel eleito "Piloto do Dia"





Pelo visto, os fãs não gostaram nada do fato de a Ferrari ter usado os pit stops para inverter as posições de Sebastian Vettel e Charles Leclerc novamente. Isso porque o alemão foi eleito o "Piloto do Dia" em votação na internet.





Fato é que, com o abandono de Vettel, Leclerc se consolidou como terceiro colocado no campeonato, atrás de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, da Mercedes. Agora, o monegasco soma 215 pontos contra 194 do alemão, quinto na tabela.





