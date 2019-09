Juventus abre 2 a 0, mas Atlético arranca empate no fim em grande jogo no Metropolitano

Um empate com a cara do Atlético. Uma estreia com a cara de Simeone na Liga dos Campeões. Com um gol aos 44 do segundo tempo depois de muita insistência, o Colchonero arrancou um 2 a 2 com a Juventus no Estádio Metropolitano, em Madri, depois de ver os italianos abrirem 2 a 0 no começo da etapa complementar. Carrasco da eliminação dos espanhóis na última temporada, Cristiano Ronaldo passou em branco.





Três dos quatro laterais que começaram a partida eram brasileiros. Renan Lodi pelo Atlético, e Danilo e Alex Sandro na Juve. O ex-Furacão foi bem. Especialmente na primeira etapa. Mostrou que está à vontade. Acionado com frequência, participou ativamente do jogo ofensivo e fez bons desarmes atrás. Foi substituído na segunda etapa. Danilo trabalhou mais defensivamente e foi discreto. Alex Sandro deu a assistência para o gol de Matuidi, com um bom cruzamento.





Globo Esporte