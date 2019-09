Líder mundial em tecnologia de dados esportivos chega ao Brasil para garantir integridade ao setor

Líder global em tecnologia de dados esportivos e serviços de proteção à integridade, a Genius Sports desembarca no Brasil com a missão de garantir transparência ao nascente mercado de apostas esportivas no país. Para isso, desenvolve as mais modernas ferramentas para monitoramento utilizadas no mundo, trabalhando ao lado de ligas como Premier League da Inglaterra, Bundesliga da Alemanha, Serie A da Itália e as norte-americanas NBA e NCAA.





Para marcar sua chegada ao Brasil, a Genius Sports vai promover uma entrevista coletiva em São Paulo, no dia 1º de outubro, às 9h, no Renaissance Hotel. A presença de empresas como a Genius é essencial desde que as apostas esportivas foram aprovadas pelo governo brasileiro no final de 2018 por meio da Lei 13.756. Mesmo ainda em processo de regulamentação, a entrada do Brasil nesse mercado bilionário requer uma base sólida para ser implementada com eficiência e idoneidade.





A entrevista em São Paulo terá a presença do CEO da Genius Sports, Mark Locke, e Marcus Vinicius Freire, medalhista olímpico de vôlei e com larga experiência executiva no esporte, como CEO do Fluminense e do Comitê Olímpico do Brasil.





No dia 2 de outubro, os executivos da empresa inglesa participam do Sports Integrity Summit, em Brasília. O evento será em parceria com o International Governance and Risk Institute (GovRisk) e reunirá os principais formadores de opinião, reguladores, líderes do esporte e especialistas em um debate sobre a melhor forma de proteger coletivamente a integridade do esporte brasileiro e seu futuro no mercado de apostas esportivas.





A Genius Sports Group é líder de mercado em dados esportivos, tecnologia e serviços de proteção à integridade, especializada na captura e distribuição de dados em tempo real. Os serviços da empresa são usados por mais de 300 entidades esportivas em todo o mundo para capturar e distribuir estatísticas. Também oferece serviços para permitir que competições como a English Premier League, Serie A (Itália), Bundesliga, Superliga, NCAA, NBA, e PGA TOUR identifiquem, combatam e impeçam a manipulação de resultados relacionada a apostas. A empresa também está fechando seus primeiros contratos com confederações brasileiras.





Serviço:

Evento: Genius Sports chega ao Brasil

Data: 1 de outubro (terça-feira)

Horário: 9h00

Local: Renaissance Hotel - Alameda Santos, 2233