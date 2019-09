Luxemburgo mantém calma após derrota do Vasco em casa: "Nosso time vai sofrer até o fim"

(Foto: André Durão)









A derrota do Vasco para o Bahia em casa não abalou Vanderlei Luxemburgo. Na coletiva após a partida, o técnico manteve a calma, lamentou o tropeço, mas ressaltou que o objetivo da equipe no Campeonato Brasileiro não muda após o revés.





- Nossa competição não muda para mim. Jogou e ganhou é muito bom. Jogou e perdeu é muito ruim. Me mostra um filme diferente, que o Vasco é diferente e pode brigar por Libertadores. Me mostra que eu vou acreditar. Nosso time vai sofrer até o fim do campeonato. Não vai cair, mas vai sofrer. Não tem outro trabalho, criar expectativas. Temos de somar pontos para sair da zona de confusão para manter o time na Série A - afirmou o técnico.





O técnico tratou com naturalidade as vaias recebidas pela equipe após o jogo.





- Não ganhou, vem vaia. É time grande. Isso aqui é Vasco da Gama. Se não ganhar e perder em casa, com a instabilidade que se tem dentro do clube, isso vem para dentro de campo, meu camarada. Temos de nos preparar para isso. Nada que eu não tenha conhecimento.





Confira outros tópicos da coletiva de Luxemburgo:





Análise do jogo





- O Bahia joga melhor fora de casa, porque se fecha muito bem, aperta a marcação. Tínhamos de tentar dar o chutão para o Marrony disputar e ganhar a segunda bola. O meio de campo deles pega bastante. Perdemos o meio.





Mas foi um jogo em que no primeiro tempo, sem dizer que foi culpado, acho que fizeram faltas sequenciais. A estratégia deles era, quando perdia a bola, perder a jogada com falta. O juiz tem de inibir. Não pode deixar chegar no fim do jogo. O Bahia achou dois gols. Tivemos oportunidade, mas não conseguimos achar. Treinamos na semana sabendo que seria um jogo difícil.





Objetivos do Vasco





Pontuação abaixo do esperado





- Teve alguns jogos que poderíamos somar pontos. Minha ideia era terminar com 25 pontos. Entre 24 e 26. Não alcançamos nosso objetivo dentro disso, mas houve um crescimento, só não é o suficiente.





Como melhorar as finalizações





- É continuar treinando. Não tem como ser diferente. Fazer bastante finalização. É continuar. Contra o São Paulo foi diferente. Acho que nada é fugir do que é o futebol. Tem de continuar. Nós estamos treinando para caramba para poder melhorar.





Globo Esporte