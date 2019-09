Mais nova do Parapan de Lima, colombiana de 12 anos conquista três ouros na natação

Depois de ganhar as manchetes por chegar a Lima como a atleta mais nova dos Jogos Parapan-Americanos, a pequena Sara Vargas foi muito além. Aos 12 anos, a colombiana surpreendeu o mundo ao levar quatro medalhas - três ouros e um bronze - na natação classe S6. Sara, que tem nanismo, afirmou que o sucesso no Parapan não foi por acaso.





- A verdade é que não penso na idade, apenas no quanto pratiquei para estar aqui. Nunca é cedo ou tarde para sonhar grande - disse a colombiana.





A trajetória de Sara começou com uma medalha de bronze nos 400m. Pouco depois, a menina de 12 anos competiu nos 50m borboleta e faturou o ouro. Sara ainda subiria no lugar mais alto do pódio em mais duas provas: os 100m costas e os 50m livre.





- Eu não esperava vencer os 50m borboleta, porque fiz uma largada ruim e fiquei em segundo por quase toda a prova. Mas venci e estou muito feliz - disse a nadadora logo após a final dos 50m borboleta.





Neste sábado, Sara Vargas encerra a sua participação nos Jogos Parapan-Americanos de Lima com a disputa dos 100m S6. Na eliminatória, a colombiana fez o tempo de 1m17s66, avançando em primeiro na sua bateria. A final acontece às 21h06.





Globo Esporte