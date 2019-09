Mano comemora quarta vitória pelo Palmeiras, mas diz que erros de passe foram "acima da média"

(Foto: Cesar Greco / Ag. Palmeiras)









Mano Menezes continua 100% sob o comando do Palmeiras. Neste domingo, ele comandou a equipe na vitória por 1 a 0 diante do Fortaleza, no Castelão. Com quatro vitórias em quatro partidas, o técnico vê a equipe se consolidar na busca pelo título brasileiro.





– Levamos a vitória num jogo de poucas oportunidades. Fazer uma sequência de vitórias nunca é fácil no Brasileiro, é a quarta seguida desde minha chegada, fico feliz. Com essas vitórias penso que podemos seguir buscando melhorar para o time entregar mais – disse o treinador.





O Palmeiras de Mano já venceu Goiás (2 a 1), Fluminense (3 a 0), Cruzeiro (1 a 0) e Fortaleza.





O treinador apontou o excesso de erros de passes como um fator a ser atacado por sua comissão técnica nos treinamentos. O Verdão errou 34 dos 289 passes que buscou na partida (11% de erros). A condição do gramado foi, para Mano, uma das razões para isso.





– Sei que antipático falar de gramado no Brasil, mas uma boa parte dos maiores jogadores da América do Sul estiveram aqui (na Copa América) e falaram mal do gramado. É difícil tocar a bola no chão, ela chega na canela, tem que dar dois ou três toques para dominar. Isso facilita a marcação. E um pouco porque erramos acima da média também. A transição defesa-ataque apresentou erros de passe não forçados, o que no nosso nível não é normal. Vamos trabalhar para fazer melhor.





Com a vitória, o Palmeiras se manteve a três pontos do líder Flamengo (45 a 42). A distância para o Santos (terceiro colocado), que era de apenas um ponto, aumentou para quatro nessa rodada.





– Era o primeiro jogo depois que assumimos a vice-liderança novamente, um jogo emblemático. Você avança duas casas e precisa se solidificar, manter a distância em relação ao primeiro e aumentar a distância em relação ao terceiro. São coisas emblemáticas. Assim como a abertura do returno, como se alguma coisa mudasse.





– Sobre a liderança, não vamos criar para nós uma questão desnecessária de ficar pensando no Flamengo. Vamos jogar na nossa característica buscando melhorar sempre, e sabendo que precisamos de resultados como esse de hoje. Mesmo não jogando bem, também vencer. Isso é maturidade – explicou o técnico gaúcho.





O Palmeiras volta a treinar na tarde de segunda-feira, em São Paulo. O próximo compromisso é contra o CSA, quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), no Pacaembu.





Globo Esporte