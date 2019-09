Maria Alves assina contrato com a Juventus e espera estrear contra o Barcelona na Champions

A atacante Maria Alves, ex-Santos, assinou contrato com a Juventus e já começa a treinar na equipe italiana nesta quarta-feira. Primeira brasileira do time feminino da Juve, ela aguarda agora a regularização da sua inscrição para poder fazer sua estreia.





- Hoje inicio um novo ciclo em minha carreira, não tenho palavras para descrever o sentimento, uma felicidade e gratidão que não cabe dentro do peito! - escreveu a jogadora em uma rede social.





A previsão inicial é de que a parte burocrática esteja resolvida até o dia 13 de setembro, mas os dirigentes correm contra o tempo para regularizar sua inscrição até o dia 11, quando a Juventus enfrentará o Barcelona no jogo de ida da segunda fase da Champions League, no estádio Giuseppe Moccagatta, em Alessandria, a 90 km de Turim.





Fisicamente, Maria Alves está pronta para atuar. Ela disputou o Campeonato Brasileiro Feminino e fez sua última partida pelo Santos há três semanas, no dia 14 de agosto.





O time feminino da Juventus foi criado em 2017, e desde então vem dominando o futebol do país, com dois títulos italianos e um da Copa da Itália. Maria Alves é a primeira sul-americana a vestir a tradicional camisa branca e preta do clube de Turim.





Globo Esporte