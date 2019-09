Messi treina de novo com grupo e entra na lista do Barcelona para estreia na Champions

Pronto para voltar. Machucado há mais de um mês e sem ter jogado ainda na temporada, Messi treinou pelo segundo dia com o resto do time do Barcelona e foi incluído na lista de convocados para a estreia na Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund, na Alemanha, nesta terça-feira, às 16h (de Brasília).





Outro que está de alta médica, da fratura da mão esquerda que sofreu no último treinamento da excursão de pré-temporada nos Estados Unidos, e aparece entre os relacionados para a partida é o goleiro brasileiro Neto. Contratado ao Valencia, viaja para ser reserva do alemão Ter Stegen.





Destaque na vitória sobre o Valencia no sábado passado, o atacante Ansu Fati, de 16 anos e 305 dias, também está no grupo de 22 jogadores, dos quais quatro serão cortados antes da partida. Se permanecer ao menos entre os reservas, tem a chance de entrar em campo e bater recordes pelo Barcelona e na Liga dos Campeões. No caso de fazer gol, será o mais jovem a marcar no torneio europeu, superando Peter Ofori-Quaye, ganês que balançou a rede pelo Olympiacos, da Grécia, contra o Rosenborg, da Noruega, aos 17 anos e 195 dias, em outubro de 1997.





Globo Esporte