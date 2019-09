Messi volta, mas é Ter Stegen quem garante ponto ao Barcelona com empate na Alemanha

Messi jogou pela primeira vez na temporada, mas desta vez o ponto de desequilíbrio do Barcelona foi Ter Stegen - a favor, é claro. O goleiro alemão defendeu um pênalti de Reus e fez outras três defesaças para garantir o empate com o Borussia Dortmund, por 0 a 0, nesta terça-feira, pela primeira rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. Os catalães ficaram devendo.





Todas as quatro defesas de Ter Stegen no jogo foram em finalizações de Marco Reus. Mas o Borussia Dortmund pode reclamar especificamente do pênalti, uma vez que o goleiro do Barcelona se adiantou alguns centímetros - o pé de apoio não estava sobre a linha como manda a regra. De qualquer maneira, mais uma noite impressionante do arqueiro alemão, com reflexos apuradíssimos e boa elasticidade.





Desfalque por um bom tempo por uma lesão na panturrilha, o craque argentino entrou em campo pela primeira vez na temporada aos 14 minutos do segundo tempo, no lugar do jovem Ansu Fati. Sempre rodeado de "amarelinhos", o camisa 10 produziu muito pouco e ainda desperdiçou uma boa chance no último lance, quando teve o chute travado na área.





Com dois gols no Espanhol, a sensação Ansu Fati tornou-se o mais jovem a atuar pelo Barcelona na Liga dos Campeões. Ele tem apenas 16 anos e 351 dias. Saiu na etapa final para a entrada de Messi.





O lateral-esquerdo Jordi Alba precisou ser substituído no fim do primeiro tempo com dores musculares. O Barcelona realizará exames nesta quarta.





A torcida do Borussia Dortmund recebeu o seu time com um mosaico com papeis picados que formavam o escudo do clube. Um espetáculo!





A segunda rodada do Grupo F acontece no dia 2 de outubro. O Barcelona receberá a Inter de Milão, que apenas empatou com o Slavia Praga em casa. O Borussia Dortmund visitará os tchecos. Veja a tabela aqui.





Globo Esporte