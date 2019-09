Mourinho admite que merecia ser demitido do United, mas diz: “Estão piores agora”

Comandante do Manchester United de maio de 2016 a dezembro de 2018, José Mourinho criticou o começo de temporada da equipe de Solskjaer. No decorrer de uma transmissão do canal Sky Sports, do qual é comentarista, o ex-treinador português admitiu que merecia ser despedido, mas disse que o time está pior agora.





Após seis rodadas disputadas no Campeonato Inglês, os Diabos Vermelhos têm oito pontos, ocupam o 8º lugar e vêm de derrota para o West Ham.





“Para mim, é complicado avaliar a situação do United. Estive ali durante duas temporadas e sentir muitas coisas positivas. Tinha vontade de continuar, mas, como é óbvio, a terceira temporada não foi boa. Fui despedido. Provavelmente mereci isso, pois era o responsável, mas a triste realidade é que ainda estão piores agora do que antes”, disse.





“Isso me deixa mesmo muito triste. Podem pensar que estou a desfrutar desta situação, mas não. Tenho pessoas no clube que amo, respeito muito os torcedores e fico triste por ver que a equipe não está bem”, completou o português.





Nas três temporadas em que dirigiu o United, Mourinho contabilizou 144 partidas, com 84 vitórias, 32 empates e 28 derrotas, além de três títulos: Liga Europa, Supercopa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa, todos nas jornadas de 2016-17.





Gazeta Esportiva