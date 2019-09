Ônibus do Comercial é apedrejado após empate tenso com Juventus na Rua Javari

O Comercial teve o ônibus apedrejado momentos antes de deixar a Rua Javari, em São Paulo, onde enfrentou o Juventus e empatou por 1 a 1, neste domingo pela manhã, pela quarta rodada da segunda fase da Copa Paulista. Ninguém se feriu pois o elenco e a comissão técnica ainda estavam no vestiário.





A partida terminou com muita empurra-empurra entre os atletas dos dois times. Ao comemorar o gol de empate, marcado por Eric Di Maria, Tauã foi até à torcida local, que fica atrás do gol, e gesticulou muito. Ao fim da partida, o goleiro reserva André Dias tentou acertar o volante, mas foi contido por colegas do seu time e adversários.





Com o clima quente, a comissão técnica do Bafo pediu que os atletas voltassem rapidamente para o vestiário, evitando o protocolo de fim de partida com trocas de camisas e entrevistas. De acordo com o diretor de futebol do Comercial, José Lourenço, o time ficou com o prejuízo e teve de fazer um Boletim de Ocorrência.





- Um fato isolado de torcedor que, infelizmente, causou danos ao patrimônio do Comercial. Mas não tinha ninguém dentro, foi depois do jogo. [A provocação do Tauã] dentro do campo pode ter refletido, mas nossa torcida esteve presente em grande número, foi tudo muito tranquilo, sem incidentes, diria que é mais um caso isolado. Duas janelas foram quebradas, fizemos o B.O. para segurança, seguimos viagem normalmente – disse o dirigente.





O empate manteve o Bafo na zona de classificação do Grupo 3, com sete pontos, dois a mais do que o Juventus, terceiro colocado. O Comercial volta a campo nesta quarta-feira, contra o Santo André, às 15h, no ABC.





Globo Esporte