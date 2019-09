Organizada do Cruzeiro protesta no CT e mostra apoio a Rogério Ceni

(Foto: Isamara Fernandes)

Uma das torcidas organizadas do Cruzeiro protestou na porta da Toca da Raposa nesta quarta-feira (11) pedindo a saída de jogadores e dirigentes do clube. A torcida Máfia Azul cobrou jogadores e a cúpula celeste pelo momento da equipe dentro e fora das quatro linhas.





Nos últimos meses, o clube segue ameaçado pela zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e acumula eliminações na Copa do Brasil e Libertadores. Além disso, a equipe sofre com falta de receita, salários atrasados e investigações da Polícia Federal.





Os torcedores protestaram com faixas pedindo a saída de jogadores e dirigentes, mostraram apoio ao técnico Rogério Ceni e entoaram gritos de ordem na porta da Toca da Raposa. O grupo até “ofereceu” garrafas de cachaça como prêmios a alguns jogadores e à diretora, caso eles deixem o clube.





(Foto: Diogo Finelli)





“Thiago Neves, Edilson, Egídio, Robinho, Henrique, Pedro Rocha, Ariel Cabral e Jadson some (sic) do Cruzeiro junto com essa diretoria que está levando o time do Cruzeiro para as páginas policias. Prêmio para vocês: 11 garrafas de cachaça que está (sic) aqui”.

Protestos após goleada

Os protestos começaram no domingo (8) após a goleada sofrida por 4 a 1 para o Grêmio. Torcedores chamaram atletas de “sem vergonha” e vaiaram jogadores como Thiago Neves, David e Edilson. Thiago e Edilson foram alguns dos atletas que criticaram as mudanças de Ceni na partida contra o Internacional, válida pela Copa do Brasil, onde o clube foi eliminado. Após a partida do Brasileirão, nenhum jogador deu alguma declaração.





Na segunda-feira, mais torcidas organizadas protestaram em frente à sede administrativa do clube e depois, a noite, em frente à casa do vice-presidente de futebol Itair Machado. Ele, Wagner Pires de Sá e Sérgio Nonato são os mais questionados entre os dirigentes.





No protesto desta terça, algumas faixas pediam a saída do trio. Durante a torcida, o grupo voltou a Toca da Raposa para conversar com os jogadores, mas apenas Egídio parou para conversar. Um grupo conversou com os goleiros Fábio e Daniel e outros com o zagueiro Léo e o volante Henrique, líderes do elenco.

Presidente cobra jogadores

O presidente Wagner Pires de Sá cobrou os jogadores em um vídeo postado no Youtube. O dirigente disse que mesmo com a crise fora das quatro linhas, pede mudança de postura dos atletas.