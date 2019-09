Oswaldo se diz triste com saída, lembra que "deixa Fluminense fora do Z-4" e cita ofensas à família

(Foto: Alexandre Durão)









Demitido do Fluminense na manhã desta sexta-feira, o técnico Oswaldo de Oliveira se pronunciou pela primeira vez após o episódio. Em nota oficial publicada em suas redes sociais, o ex-técnico do Tricolor disse que recebeu a notícia com "tristeza e lamentação", uma vez que acreditava na continuidade do trabalho.





O treinador de 68 anos ressaltou o fato de ter deixado o time fora da zona do rebaixamento (ocupa a 16ª posição), explicou o gesto obsceno a torcedores por ofensas à sua família e, em alusão à discussão com Ganso, lembrou que em 44 anos de carreira nunca teve qualquer tipo de problema em campo com jogadores: ''Não aceito atitudes desrespeitosas''.





Confira a nota oficial completa:





"Hoje pela manhã fui comunicado pela diretoria do Fluminense F.C. que fui desligado do cargo de técnico da equipe profissional. Recebo a notícia com tristeza e lamentação, mas com serenidade, pois acreditava muito na continuidade do trabalho.





Aceitei o desafio de assumir o time numa situação muito desconfortável na tabela e sabia que não seria fácil revertê-la, diante de tantas dificuldades encontradas no dia a dia do clube. Saio com a consciência tranquila de que dei o meu melhor e me dediquei ao máximo para que os resultados fossem alcançados. Deixo o Fluminense hoje fora do Z4 e seguirei na torcida para que o time consiga o objetivo de permanecer na Série A.





E aproveito também para deixar claro que o meu desentendimento ontem após o jogo se deu pelo fato de três ou quatro torcedores passarem os 90 minutos ofendendo a minha família, algo que nunca compactuarei. Quanto aos gritos vindos da arquibancada, é algo que faz parte do futebol.





Estou completando 44 anos de carreira e nunca tive qualquer problema dentro de campo com nenhum atleta. Portanto, não aceito atitudes desrespeitosas. Nos próximos dias poderei dar maiores esclarecimentos em relação ao meu desligamento. Obrigado."





