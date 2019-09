Passeio no Parque: PSG ignora desfalques de peso e passa fácil pelo Real Madrid

O jogo contra o Real Madrid era talvez grande demais, o Paris Saint-Germain tinha desfalques para lá de consideráveis, mas e daí? O que se viu no Parque dos Príncipes nesta quarta-feira foi um passeio dos franceses sobre o maior vencedor da Liga dos Campeões: 3 a 0, pela primeira rodada do Grupo A. Di María fez valer a lei do ex com dois gols, enquanto Meunier completou no fim em jogada que pôs a defesa merengue na roda.





Neymar, suspenso na Champions, e Mbappé e Cavani, lesionados, desfalcaram o PSG nesta noite. Seria em tese um enorme problema, mas os donos da casa passaram por um dos maiores do continente sem problemas. No intervalo, os dois primeiros posaram para a foto num dos camarotes do Parque dos Príncipes. Que tal o estilo da dupla?





Foi como se o Real Madrid fosse um clube pequeno da França. O PSG logo se impôs e abriu o placar aos 14 minutos, em jogada de Bernat que terminou com o chute de Di María. Courtois também não conseguiu defender outra finalização do argentino, aos 33, desta vez de fora da área. Os merengues tiveram gols bem anulados, de Bale e Benzema, mas a verdade é que criaram pouquíssimo. Nos acréscimos, o golpe fatal de Meunier em contra-ataque que pôs a defesa na roda.





Em seu primeiro jogo contra o ex-clube, Navas simplesmente não trabalhou. Real Madrid finalizou nove vezes, mas nenhuma no alvo (oito para fora e uma bloqueada). Isto aconteceu pela primeira vez num jogo de Liga dos Campeões desde a temporada 2003/04 (para ver o quão grave é esta estatística).





Se o ataque com Bale, Benzema e Hazard foi mal, o que dizer da defesa? O Real Madrid sofreu gol em todos os cinco jogos da temporada (10 no total, média de dois por partida). Hoje Zidane não pôde contar com Sergio Ramos, mas parece claro que o problema não é a sua ausência. Tampouco a presença de Militão, em noite ruim. Muito precisa ser melhorado.





O Real Madrid é o lanterna do Grupo A, uma vez que Club Brugge e Galatasaray empataram por 0 a 0 na Bélgica. Na próxima rodada, marcada para o dia 1º de outubro, Real Madrid x Brugge e Galatasaray x PSG.





