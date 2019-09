Patrik Laine acerta renovação com o Winnipeg Jets

(Foto: Site oficial da NHL)









Chegou ao fim uma das mais longas novelas da offseason. O Winnipeg Jets anunciou a renovação de contrato de Patrik Laine, com duração de duas temporadas, num valor total de US$ 13,5 milhões. Laine era um free agent restrito e vinha negociando com a franquia canadense desde o fim da temporada 18-19.





O jogador de 21 anos marcou 30 gols e 50 pontos em 2018-2019. Apesar de ter feito uma boa temporada, foi a pior produção de Laine nos três anos que está na NHL. O finlandês soma 237 partidas e 184 pontos (110 gols e 74 assistências). Mesmo a queda nos números, Laine terminou em terceiro na artilharia do time e em quarto na soma de pontos do elenco dos Jets.





Numa média anual de US$ 6,75 milhões, o valor do contrato de Laine fica longe de outros free agents restritos que assinaram novos acordos nesta offseason, como Mitch Marner (Maple Leafs, US$ 10,8 milhões/ano) e Sebastian Aho (Hurricanes, US$ 8,4 milhões/ano) e até ficando atrás de defensores, como Jacob Trouba, que assinou com os Rangers por US$ 8 milhões/ano. Fica claro que os Jets querem ver uma maior consistência no jogo de Laine, escolhido na segunda posição no Draft de 2016, antes de oferecer um contrato mais longo.





Com a renovação e sem Dustin Byfulgien, que está afastado por problemas pessoais, no elenco, os Jets têm pouco mais de US$ 16 milhões de espaço no teto salarial, de acordo com o site Spotrac, e faltando um free agent restrito para assinar contrato, o left winger Kyle Connor.





A equipe estreia na temporada da NHL contra o New York Rangers, jogando no Madison Square Garden, no dia 3 de outubro.





The Playoffs