Paulo André fala em "teatro" de Sampaoli e reclama de VAR contra Athletico: "Fomos garfados"

O empate por 1 a 1 entre Santos e Athletico na tarde deste domingo, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada da Série A, irritou o diretor de futebol, Paulo André. O dirigente do Furacão não poupou críticas ao VAR, do qual se diz a favor, e ao técnico do Peixe, Jorge Sampaoli.





Com gol de Braian Romero, o time atleticano vencia o jogo até os 45 minutos do segundo tempo. Romero fez falta em Marinho e a arbitragem marcou fora da área. Pouco depois, o VAR foi acionado e o árbitro Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ) marcou o pênalti. Carlos Sánchez converteu.





- Eu não estou falando de interpretação, mas sim com lances do VAR. São vários ângulos. A arbitragem não pode ser irresponsável. É vergonhoso. Fomos garfados aqui. Isso é inadmissível. É uma grande vergonha. O toque claramente é fora da área - falou em entrevista coletiva.





O dirigente, que ainda não tinha aparecido publicamente em sua nova função após se aposentar, falou que vai tentar algo pelos meios legais para formalizar sua reclamação. Ele prometeu enviar um ofício a CBF e que vai solicitar os áudios entre árbitro e os responsáveis pelo VAR.





- Sou super a favor do VAR. É uma tecnologia nova, que precisa de ajustes, treinamentos e capacitações. Acredito que vá melhorar muito, entendemos que é novo, mas tem casos que não podemos aceitar. Queremos saber quem foi o responsável por trazer o árbitro à cabine - completou.





Paulo André também aproveitou para criticar a postura do técnico Sampaoli, do Santos. Depois do gol santista, o treinador atleticano, Tiago Nunes, se envolveu uma uma confusão com o comandante adversário e o preparador físico Pablo Fernandez, que foi foi expulso.





- Ofender o jogador da outra equipe é antiético. Tem que respeitar as pessoas que trabalham e ele (Sampaoli) não faz. Ele faz é teatro, joga a torcida para o lado dele. Temos que ter atenção em relação a isso. Pessoas do banco do Santos falaram que ele sempre faz isso - finalizou.





Com 26 pontos, o Athletico é o nono colocado da Série A. O Furacão recebe o Avaí no próximo domingo, às 11h, na Arena da Baixada, pela última rodada do primeiro turno. Antes, o Athletico enfrenta o Internacional na quarta-feira, às 21h30, também na Arena, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil.





