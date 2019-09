Paz sobre Rogério Ceni: "Disse que só aceitaria convite do Fortaleza esse ano"

(Foto: Kid Junior)









O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, comentou na tarde desta domingo (29) sobre o retorno de Rogério Ceni ao clube. O dirigente confessou que o treinador disse que, após sair do Cruzeiro, só aceitaria treinar o Fortaleza em 2019, nenhum outro clube. Paz explicou os motivos de ter feito proposta a Ceni, após a demissão de Zé Ricardo: o fato de o comandante já conhecer a equipe para o restante da Série A do Brasileiro.





- O ambiente junto ao torcedor não era ideal (com o Zé Ricardo). A gente fez a mudança independente do Rogério. Se o Rogério não aceitasse, a mudança teria sido feita. Conversamos com o Zé Ricardo na sexta sem ter nenhuma certeza de que o Ceni aceitaria. Até porque nem tínhamos falado com ele (Ceni) ainda. Então uma coisa não foi vinculada à outra. Sem o Zé, a nossa primeira opção então foi o Rogério, que estava livre no mercado - comentou Paz.





- O Rogério montou todo o trabalho e vem dar continuidade. O Rogério tinha uma dúvida. Ele estava muito cansado. Ele disse muito claro para a gente: "Eu só aceitaria qualquer convite se fosse do Fortaleza, nenhum outro time eu trabalharia esse ano. Eu tenho a opção de descansar, me reenergizar". E a gente foi conversando, a gente tinha a convicção de que ele seria o melhor nome. Ele disse: "Não se preocupe (com o financeiro). Ninguém esperava que seria tão rápido (a volta dele, depois de ir para o Cruzeiro) - afirma.





Nesta segunda-feira (30), o Fortaleza enfrenta o Botafogo pela Série A do Brasileiro. O duelo entre Fortaleza e Botafogo terá transmissão ao vivo pelo GloboEsporte.com. O confronto pela 22ª rodada será disputado às 20h, no Castelão. Em rede social, Marcelo Paz se disse grato ao retorno de Ceni. Em coletiva, o dirigente convocou a torcida para o jogo desta segunda.





- Rogério tem um apelo grande junto ao torcedor, tem credibilidade, dá uma motivada, ânimo novo. Eu quero ver todo mundo lotando o Castelão. Para que a gente busque uma grande vitória. A gente ouve o torcedor, mas precisa dessa ajuda.





Globo Esporte