Ponto de Opinião: Existe algum culpado na crise do Botafogo-SP?

A história é longa e ainda precisa ser esclarecida. Pelo menos, todas as partes entenderem exatamente como foi a negociação para quem o Botafogo de Ribeirão Preto se tornasse uma empresa e este negócio pudesse ser lucrativo para o clube.





Resumidamente, o Pantera se tornou uma clube-empresa, alguns detalhes do contrato foram omitidos, o conselho do clube não foi consultado para aprovar a mudança e agora a torcida e a imprensa pedem esclarecimentos da diretoria. Aparentemente, a receita gerada pelos novos bares no entorno do Estádio Santa Cruz e a arrecadação com comida e bebida dentro do estádio não estaria indo para o clube, e sim para a empresa envolvida na transformação, que é comandada por Adalberto Baptista, o mesmo que teve uma polêmica anos atrás no São Paulo.





Baptista concedeu uma entrevista coletiva explicando o contrato, mas ele pouco explicou. Os próprios jornalistas que estavam acompanhando saíram de lá com algumas dúvidas. Segundo Adalberto, a reportagem em questão, publicada pelo Grupo Thathi, seria para “confundir os torcedores”. Aparentemente, o contrato não tem irregularidades, mas detalhes como arrecadação e gastos estão aparecendo picotados, o que não deixa claro como o clube vai se beneficiar com essa parceria.

Conflito

Um dos principais embates é da diretoria do clube e a diretoria da S/A que, de acordo com o contrato, existem independente da outra e fazem parte do comando da S/A. O presidente Dmitri Abreu que assumir o cargo de presidente da S/A, já que o antigo precisa do clube, Gerson Garcia, ocupava os dois cargos simultaneamente. O conselho da S/A não autorizou, dizendo que o próximo presidente seria alguém de fora escolhido pela S/A. Foi ai que a crise se instalou.





O Conselho deve vir a público nesta semana para falar mais sobre o caso, mas o circo já está armado. Enquanto o time não consegue voltar as vitórias em campo, os bastidores continuam a dar o que falar. É necessário que tudo seja esclarecido, ou entraremos mais uma vez em uma história que não terá um final feliz.