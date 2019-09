Ponto de Opinião: Mesmo com VAR, decisões em campo são polêmicas e clubes querem uma solução

Petraglia detona arbitragem nas redes sociais (Foto: Reprodução/Facebook)

O Athletico Paranaense não engoliu a decisão da arbitragem de marcar um pênalti para o Santos no final do jogo nesse domingo (8), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. A análise ficou dividida: foi pênalti ou a falta foi fora da área? Para a arbitragem tanto de campo como de vídeo, penalidade.





A mesma discussão aconteceu em Botafogo e Atlético Mineiro, também nesse domingo. O Galo reclama do pênalti que deu a vitória ao Fogão e entrará com uma representação junto a CBF. Tudo isso para consagrar um fato: o VAR não diminuiu as reclamações, só mostrou o quanto a arbitragem continua amadora e precisa de mais melhorias.





Claro que não podemos generalizar tudo, pois o jogador gosta de uma boa reclamação, mas quando até a arbitragem de vídeo erra em um lance, é porque algo não está indo bem. Além disso, as análises continuam demorando além do necessário. O futebol europeu está muito mais competente neste sentido.





Sabemos que os bastidores são quentes e de todas as questões envolvidas, mas esta situação só mostra como o VAR foi colocado de qualquer jeito e ninguém sabe como conduzir. Não é de hoje que estamos vendo isso, por mais que a CBF mostre que o balanço é positivo com a tecnologia (ainda queria saber de onde saíram aqueles dados positivos).





Temos muito ainda a evoluir com o VAR, mas é necessário realizar mudanças efetivas eu seu uso e critério, ou as reclamações só tendem a aumentar.