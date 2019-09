Ribeirão-pretano embarca para mundial em Portugal

O atleta Giovani Sakata, educador físico e professor da Companhia Athletica Ribeirão Preto, disputará o WSKA World Shotokan Karate-do Championship 2019 entre os dias 20 e 22 de setembro em Portugal. O campeonato não possui divisão por categorias como peso, idade ou graduação e a premiação para adultos é feita individualmente ou em equipe.





“Quero subir ao pódio como na Inglaterra, em 2013. Provavelmente será minha última vez na competição, porque no ano que vem estarei perto dos 50 anos e participar de um evento como esse será quase impossível”, afirma. O atleta conta também que os atletas adultos podem disputar kata, que é sequência de movimentos pré-ordenados com técnicas de ataque e defesa, e o kumitê, que é a luta.





Apaixonado pelas artes marciais, Sakata revela que o desafio deixa o aprendizado de que é possível superar os limites e as expectativas. “Venho me preparando desde o ano passado com seções de fisioterapia, rolfing, eletroestimulação, musculação para fortalecimento, treino técnico de Karate e suplementação para atleta”.





Em 2019, conquistou medalha de prata no Arnold Classic, finais do Campeonato Paulista da FPK e na etapa do Campeonato Brasileiro da CBK, garantindo sua vaga para as finais do Campeonato Brasileiro e Jogos Abertos que acontecem em outubro.





Sakata também é integrante da comissão técnica da Seleção Brasileira de Karate Shotokan da União Shotokan do Brasil (USKBr), coleciona mais de 100 medalhas em torneios conciliando os seus treinos particulares com as aulas que ministra na Companhia Athletica Ribeirão Preto e defende a prática de esportes desde a infância.





O atleta destaca a importância dos apoios que recebe para se preparar para o mundial, como da Companhia Athletica, onde recebe suporte para treinamento e preparação física de condicionamento cardiovascular. “O apoio da direção e de todos os coordenadores sempre foi primordial. Treino musculação com equipamentos de ponta para e a piscina é fundamental para os meus treinos de recuperação”, finaliza Giovani.