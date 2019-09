Ricardo Maurício conquista duplo pódio no Velopark e assume a liderança da Stock

(Foto: Fernanda Freixosa/Vicar/Stock Car)









Depois de garantir a pole no Velopark, Ricardo Maurício encerrou sua participação no Rio Grande do Sul com uma grande atuação. Neste domingo, o paulista conquistou um duplo pódio, superou a pontuação dos outros pilotos e assumiu a ponta da classificação na Stock Car.





Embalado pela vitória na Corrida do Milhão, Ricardinho foi duas vezes o terceiro colocado na cidade de Nova Santa Rita e chegou 245 pontos. Daniel Serra tropeçou na etapa deste final de semana (nono e sexto lugares) e agora está na vice-liderança.





Thiago Camilo está logo atrás dos dois pilotos da Eurofarma, com 24 pontos a menos do que o líder. Campeão da segunda corrida do circuito gaúcho, Rubens Barrichello assumiu a quarta posição no ranking. A surpresa no Velopark foi Julio Campos. O automobilista da Prati Donaduzzi não correspondeu às expectativas e caiu para o quinto lugar geral.





Gazeta Esportiva