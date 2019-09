Robinho não vai à Itália para jogo da Liga Europa por condenação em caso de estupro

(Foto: Divulgação / Istanbul Basaksehir)









O Istanbul Basaksehir estreia na fase de grupos na Liga Europa nesta quinta-feira, contra a Roma, no Estádio Olímpico de Roma. Mas terá um desfalque importante, já que o brasileiro Robinho não foi relacionado para a partida e, portanto, não viajou com a equipe para a capital italiana. O motivo, segundo o jornal "As", é o receio do clube em ter o jogador detido por causa da condenação em um caso de estupro coletivo.





A notícia diz que Robinho, que está com 35 anos, não apresenta problemas físicos e treinou normalmente durante a semana - de fato, o técnico Okan Buruk não deu explicações por não tê-lo incluído na lista de jogadores que viajou para a Itália. Robinho, por exemplo, foi titular no último fim de semana, no empate da sua equipe em 1 a 1 com o Sivasspor, pelo Campeonato Turco.





Sem Robinho, o Istanbul Basaksehir realizou na noite de quarta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, o último treino antes da partida.





Robinho é investigado pela Justiça italiana desde 2014 pelo suposto envolvimento em um caso de estupro coletivo contra uma jovem que, na época, tinha 18 anos. Os relatos iniciais eram de que se tratava de uma brasileira, mas as notícias mais recentes falam em albanesa. O crime teria ocorrido em 2013, quando ele defendia o Milan. O brasileiro foi condenado em novembro de 2017 a nove anos de prisão.





Tanto o jogador quanto sua defesa sempre negaram as acusações. Robinho se manifestou pela primeira vez ainda em 2014, assim que a notícia da investigação veio à tona, dizendo que não conhece a suposta vítima e que desconhece "qualquer informação desse calão". Por sua vez, a juíza do Tribunal de Milão que condenou o jogador afirmou que a jovem foi "exposta a humilhações repetidas, bem como a atos de violência sexual pesados"; e que Robinho demonstrou "desprezo absoluto" por ela.





Globo Esporte