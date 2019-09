Santo André derruba quase sete meses de invencibilidade do Comercial na Joia

(Foto: Rafael Alves/Divulgação/Comercial F.C.)









Nove dias antes de completar sete meses de invencibilidade dentro do estádio Palma Travassos, o Comercial perdeu para o Santo André por 1 a 0, nesta quarta-feira à noite, pela segunda rodada da segunda fase da Copa Paulista.





A derrota em casa veio praticamente da mesma maneira que o Bafo venceu a Inter de Limeira na primeira rodada: o time da casa pressionou, mas acabou levando o gol de uma jogada inesperada.





Agora, o Comercial, com os mesmos três pontos, caiu para a terceira colocação do Grupo 3, fora da zona de classificação. Já o Ramalhão foi a quatro pontos e divide a liderança com o Juventus. Os dois times voltam a campo neste fim de semana. O Bafo recebe o Moleque Travesso no domingo, às 10h. No sábado, o Santo André vai até Limeira enfrentar a Internacional, às 17h.





O Jogo





Assim como se portou o Comercial no Major José Levy Sobrinho, contra a Inter, na primeira rodada, o Santo André apresentou uma boa marcação e se arriscou pouco no ataque. O Bafo tomou todas as ações de ataque no primeiro tempo. Logo aos 10 minutos, Bruno Sabiá deu um corte seco na marcação adversária e acionou Douglas Netto, que chutou em cima do goleiro Luiz Augusto.





Aos 35, Cortez perdeu um gol feito, de frente para o gol, sem a presença do arqueiro, mas o desvio na zaga enganou o atleta do Bafo, que cabeceou "no susto" para fora. Apesar de pressionar muito, o gol do time da casa não saiu.





Assim que começou o segundo tempo, o Comercial ficou ainda mais sem alternativas de ataque diante de uma marcação blocada no meio-campo. O técnico Roberval Davino decidiu sacar Zé Andrade para a entrada de Michel Renner. Bruno Sabiá e Matheus quase marcaram em três minutos, contudo, o castigo veio logo na sequência.





Após chutão de tiro de meta de Luís Augusto, a bola sobrou para Matheus Soares, que ganhou da zaga e mandou para as redes, aos 30 minutos. Depois disso, o Ramalhão estacionou o ônibus na defesa e segurou a vitória fora de casa.





Globo Esporte