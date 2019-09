São Paulo terá maior centro de inovação para o esporte da América Latina

(Foto: Rodrigo Corsi/FPF)









Governo do Estado de S.Paulo, Federação Paulista de Futebol, EY, 2Simple, Allianz Parque e WeWork anunciam o lançamento do Arena Hub, o maior centro de inovação e fomento ao empreendedorismo com foco em esportes e entretenimento da América Latina. Ocupando mais de 4.000 m² na ala noroeste do Allianz Parque e com inauguração marcada para o primeiro semestre de 2020, a iniciativa reunirá centenas de startups com a missão de gerar inovação aplicada aos desafios da indústria esportiva, gerando alto impacto econômico e social.





Assim como em outros centros de inovação em atividade no Brasil e no exterior, o projeto reunirá diversos players de um mesmo setor interessados em trabalhar de forma conjunta para desenvolver soluções a desafios estratégicos em três eixos temáticos: engajamento dos fãs, performance humana e e-sports, e cada um deles deve atuar como potencializador de impacto social e capacitação da indústria. Para tanto, o Arena Hub trabalhará com startups em diferentes estágios de desenvolvimento oferecendo auxílio por meio de diversos programas de aceleração.





"O Arena Hub tem como propósito conectar profissionais, startups, entidades, investidores e grandes empresas do ecossistema para criar, apoiar e acelerar iniciativas, empresas, tecnologias e ideias que se utilizem do esporte para promover transformação digital e social", explica Marden Menezes, diretor executivo do projeto. "Por meio do projeto, poderemos proporcionar conexões entre pessoas e empresas, incentivando boas práticas de gestão e possibilitando a geração de novos negócios", completa.





O projeto foi idealizado pelo Governo do Estado de S.Paulo e pela Federação Paulista de Futebol (FPF), e construído em conjunto com a EY e 2Simple. O design do espaço, a gestão operacional, e a expertise em unir startups, empreendedores e grandes empresas em um mesmo lugar é do WeWork Labs. O espaço físico é do Allianz Parque, uma das arenas mais inovadoras do mundo.





O Arena Hub será mantido por patrocinadores da iniciativa privada por meio de cotas. As empresas mantenedoras contarão com visibilidade e propriedades comerciais, desde as mesas dos colaboradores até a criação de espaços customizados e ainda terão acesso a todo o conteúdo promovido para o hub. Os patrocinadores se beneficiarão com toda a tecnologia e inovação geradas dentro do núcleo, podendo utilizar as startups para solução de seus problemas internos. "Não haverá investimento público. Acreditamos que a iniciativa privada tem um grande papel no processo de transformação da sociedade, capacitação das indústrias e geração de impacto econômico-social", completa Marden.





Para participar do projeto, as startups interessadas poderão fazer um pré-cadastro disponível no site do Arena Hub

Arena Hub

Idealização e realização: EY(Ernst Young), 2simple, Allianz Parque, WeWork Labs, Governo do Estado de São Paulo e Federação Paulista de Futebol (FPF)





Local: Ala noroeste da Arena Allianz Parque, em 2 pavimentos. (Allianz Parque: Avenida Francisco Matarazzo, 1705)