Sertões: Gunter Hinkelmann conquista o título na categoria T1 Brasil

Gunter Hinkelmann e Deco Muniz puderam, enfim, soltar o grito de campeão. A dupla da FD Rally Team/MSL conquistou o título do Sertões entre os carros na classe T1 Brasil. Quinta colocada na geral, a dupla fez questão de ressaltar a alegria pela conquista em uma edição considerada a mais difícil de todas em 26 anos de história.





“Que Sertões foi esse!”, exclama Gunter. “Difícil do começo ao fim, mas sempre mantendo o mesmo espírito. Uma competição dura, especialmente apertada na nossa categoria, e um final espetacular, com um sentimento muito especial”, continuou.





A bordo do Mitsubishi ASX Racing, Gunter e Deco enfrentaram várias dificuldades durante a prova. “Ficamos dois dias sem embreagem, justamente na etapa maratona, onde a equipe não pode mexer no carro. Foi no dia em que ajudamos vários dos nossos amigos a atravessar um rio, e isso acabou com a peça. Depois, tive um furo de radiador quando outro carro me acertou sem querer enquanto manobrava, e hoje no final, também sem embreagem”, enumerou.





Foi o primeiro Sertões de Hinkelmann ao lado do experiente navegador Deco Muniz. “Não é à toa que ele é chamado de professor. Sabe muito. Não é aquele navegador que te faz ir mais rápido, mas ele te ajuda a manter a consistência, a não errar, a ser mais preciso. Meu trabalho foi acelerar e virar o volante. Acho que 70% desse mérito é dele, pois ele acrescentou muito”, disse o piloto, que terminou a prova com 40 minutos de vantagem sobre os vice-campeões Mauro Guedes e Filipe Bianchini.





Resultado final Sertões 2019 – classe T1 Brasil (carros):





1. Gunter Hinkelmann/Deco Muniz (Mitsubishi ASX Racing)

2. Mauro Guedes/Filipe Bianchini (X Rally Ranger)

3. Fernando Rosset/Fabrício Bianchini (X Rally Ranger)

4. Michel Terpins/Maykel Justo (X Rally Ranger)