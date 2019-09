Sertões: Quarto título seguido para os carros da X Rally Team

Lucas Moraes e Kaique Bentivoglio são os campeões do Sertões 2019. A dupla da equipe MEM Motorsport disputou a prova com a Ford Ranger construída em São Paulo pela X Rally Team, equipe tricampeã da prova com Cristian Baumgart e Beco Andreotti.





Foram mais de 4,8 mil quilômetros entre Campo Grande (MS), onde o Sertões começou, no dia 24, até Aquiraz (CE), onde os competidores receberam a bandeirada final neste domingo (1º).





A dupla da X Rally Ranger #323 venceu duas das oito etapas e sempre esteve entre os quatro primeiros na prova. Consistência de resultados que fez a diferença quando a oportunidade de tomar a liderança surgiu. Lucas e Kaique venceram o Sertões de 2018 na classe Protótipos T1.





Lucas Moraes, piloto X Rally Ranger #323 T1 Codasur (Campeão)





“Um rali de muito aprendizado, um primeiro dia muito difícil, ainda nos entendendo com o carro e vendo o quanto estes monstros como Cristian, Guiga e Marcos aceleram. Fomos ganhando ritmo, tentando chegar, e na etapa maratona tivemos também um pouco de sorte com o problema que o Cristian e o Guiga tiveram. Chegamos, campeões na geral em nossa segunda participação no Sertões. É incrível. Queria agradecer à X Rally, à MEM, e ganhar o Sertões conhecido como o mais longo e difícil é um sentimento muito especial".





Kaique Bentivloglio, navegador X Rally Ranger #323 T1 Codasur (Campeão)





“Não há nada melhor do que este sentimento. Por vários momentos dentro do carro a gente tinha competitividade, potencial para brigar, e realmente foi muito duro. Alucinante. Demos o nosso melhor, sem erros, diminuindo a diferença e conquistando o título. Um prazer imenso competir contra adversários deste nível".





Beco Andreotti, chefe da equipe X Rally Team:





“Excelente ver todos os nossos carros terminando bem a prova, com exceção ao Sylvio e a Josi, que capotaram no primeiro dia. E muito especial por ver o título do Lucas e do Kaique com o carro que construímos. Todos se mostraram fortes, competitivos e isso mostra que estamos trabalhando no fomento do rali brasileiro, aumentando o grid, trazendo tecnologia a custos mais baixos. Se Deus quiser no ano que vem queremos ter 15 Rangers no grid em vez de sete”.









Resultado final Sertões 2019 – Classe Carros (Top-5):





1. Lucas Moraes/Kaique Bentivoglio (X Rally Ranger/MEM)

2. Cristian Baumgart/Beco Andreotti (NWM X Rally Ranger)

3. Guilherme Spinelli/Youssef Haddad (Mitsubishi L200 Triton)

4. Marcos Baumgart/Kleber Cincea (NWM X Rally Ranger)

5. Gunter Hinkelmann/Deco Muniz (Mitsubishi ASX)