Silvia Grecco, mãe do palmeirense Nickollas, leva prêmio dos fãs e emociona cerimônia

A emocionante história de Silvia Grecco, mãe do palmeirense Nickollas que narra as partidas para o filho deficiente visual, ganhou o prêmio Fifa Fan Award, honraria dedicada aos torcedores e fãs de futebol durante a cerimônia Fifa The Best, em Milão.





No discurso de agradecimento (assista acima), Silvia Grecco emocionou a todos e fez questão de destacar também a linda história de Justo Sánchez, uruguaio fã do Cerro, mas que passou a acompanhar os jogos do rival Rampla Juniors em homenagem ao filho falecido. Ambas foram contadas em matérias do Grupo Globo e concorreram ao prêmio junto com a festa da torcida da Holanda na última Copa do Mundo Feminina.





- Eu gostaria de compartilhar este prêmio com o senhor Justo Sánchez, que também tem uma linda história de amor com o filho dele. Nikollas, aqui na frente estão muitas pessoas, muitos jogadores, muitos ídolos, estamos aqui representando nosso time, Palmeiras, e todos os torcedores do Brasil e do mundo, todos aqueles que torcem pela pessoa com deficiência. O futebol pode transformar a vida dessas pessoas, e o simples gesto de narrar os jogos para o meu filho, tivemos a oportunidade de um jornalista da TV Globo, Marco Aurélio Souza, nos vir com os olhos do coração - discursou Sívia Grecco.





Prêmio Fair Play vai para Bielsa e Leeds United





O técnico argentino Marcelo Bielsa e o time que ele dirige, o Leeds United, da Inglaterra, venceram o prêmio Fair Play no Fifa The Best. Na última temporada, o Leeds precisava vencer o Aston Villa para subir à primeira divisão inglesa, mas quando seu time marcou um gol com um jogador adversário machucado em campo, Bielsa ordenou que o Leeds deixasse o Aston Villa marcar o gol de empate. O jogo terminou 1 a 1.





