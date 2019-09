Sport anuncia contratação do lateral-direito Bruno Peres, do São Paulo

(Foto: Renato Pizzutto/BP Filmes)









O Sport anunciou nesta quinta-feira a contratação do lateral-direito Bruno Peres, de 29 anos, até o fim desta temporada. Bruno Peres, cujos direitos federativos pertencem à Roma, foi emprestado em 2018 para o São Paulo. Sem espaço para o jogador no Morumbi, o Tricolor repassou o empréstimo ao Leão. O atleta vai disputar a reta final da Série B pelo clube pernambucano.





No acerto do repasse do empréstimo ficou definido que o São Paulo continua responsável por parte do pagamento dos salários de Bruno Peres, e o Sport paga uma outra quantia (a porcentagem de quanto cada clube paga não foi revelada).





Bruno Peres retornou ao Brasil, ano passado, depois de se estabelecer por cinco temporadas no futebol da Itália. Por lá, atuou no Torino e se transferiu, em seguida, para a Roma, pela qual se apresentou em 69 oportunidades.





Em 2018, Bruno Peres chegou ao São Paulo e apresentou-se em 18 oportunidades - marcou um gol. Este ano, participou de outros oito confrontos pelos paulistas, mas está sem atuar desde março, quando o São Paulo empatou com o São Caetano, por 1 a 1.





Considerado um jogador versátil, lateral-direito de origem com possibilidade de atuar na segunda linha, Bruno Peres ainda passou, no Brasil, pelo Guarani e pelo Santos.





Globo Esporte