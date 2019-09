Técnico do CSA, Argel fala pela 1ª vez após vazamento de áudio: "Coisa de fofoqueiro"

(Foto: Denison Roma)









O técnico Argel Fucks concedeu entrevista coletiva nesta sexta. Foi a primeira vez que ele falou com a imprensa após o vazamento do áudio. O nome do treinador foi comentado em todo o país, pelas críticas que fez a atletas do CSA, mas Argel se manteve calado por cinco dias.





Na entrevista, economizou palavras sobre o áudio. Pediu para encerrar o assunto e disse que o episódio não faz parte do que interessa no futebol.





- Cada um tira as suas conclusões e suas interpretações. Isso faz parte. Eu não tenho tempo para fofoca, acho que isso foi coisa de fofoqueiro. Eu tenho que me preocupar é com os atletas, com o grupo de jogadores, com os jogadores que estão aqui, não com os jogadores que já saíram - comentou Argel, que pediu à imprensa para falar apenas sobre a partida contra a Chapecoense.





- A gente tem um jogo importante no domingo. E o futebol, no meu entendimento, sempre tem que estar em primeiro plano. Acho que a gente já falou muito desse assunto. Eu gostaria de abordar com vocês a parte de futebol, que é a parte que realmente interessa. Estou à disposição de vocês para perguntas, em nível de treinamento, em nível de jogo, que vai ser domingo contra a Chapecoense.





Mudança





Argel mudou a forma de trabalhar após o áudio. Ele até fechou o treino da tarde desta sexta. Argumentou que precisa de privacidade para montar o time para o jogo de domingo, às 19h, contra a Chapecoense.





Assim, dez minutos após a coletiva, a imprensa tem que deixar o CT do Mutange.





- Nunca fui um treinador de fechar o treino, mas preciso fechar e conto com a compreensão de vocês (imprensa). Mas é um adversário que nos conhece muito. A Chapecoense conhece nosso trabalho, e a gente conhece o trabalho da Chapecoense. Dez, doze jogadores da Chapecoense trabalharam com a gente, então por isso que a gente vai acabar fechando o treino para traçar uma estratégia - explicou Argel.





Globo Esporte