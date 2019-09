Tite explica novidades na seleção brasileira e cita Gabigol: "Fez por si só. A campanha o credenciou"

(Foto: Pedro Martins/Mowa Press)









O técnico da seleção brasileira, Tite, não hesitou em chamar jogadores dos dois únicos representantes do Brasil na Libertadores. Matheus Henrique e Everton, do Grêmio, e Rodrigo Caio e Gabigol, do Flamengo, foram chamados para os jogos contra Nigéria e Senegal. E o treinador fez questão de explicar a convocação e rechaçou a hipótese de que esteja prejudicando os clubes.





– É desafiador ter bom senso e procuro, na minha vida profissional, olhar diferentes lados da situação para que todos ganhem. Neste momento, estão seleção brasileira, clubes e atletas. Me permito falar ao presidente do Flamengo e do Grêmio, que nos conhece muito bem. Sabem o que temos de critério e cuidado. Dito isso, conciliar todos os fatores é humanamente impossível. Eu vi ele dizer que teria orgulho de voltar à seleção. Tem que dar oportunidade.





Os jogos contra Nigéria e Senegal, ambos em Singapura, serão nos dias 10 e 13 de outubro, ocorrerão entre as duas partidas entre Flamengo e Grêmio pela semifinal da Libertadores. A apresentação para os compromissos da Seleção será no dia 7. Os atletas estarão liberados no dia 14. Tite fez questão de elogiar as novidades da lista e fez uma menção a Gabigol, artilheiro do Campeonato Brasileiro.





– Eu quero ser ético e educado. Tinha torcedor do Flamengo olhando para mim com o Gabigol jogando muito: "Pô, o Gabigol está jogando muito, e o Bruno, Rodrigo está de volta...". Daqui a pouco estou olhando o jogo lá de cima, e o torcedor olha para mim: "Gabriel, não! Gabriel, não!' – completou o treinador.





Confira outros trechos da entrevista coletiva:





Novidades na Seleção





– Rodrigo Caio vem retomando um padrão altíssimo que teve na seleção brasileira. Lodi é um atleta jovem que estamos acompanhando no Atlético de Madrid, tem virtudes técnicas e físicas de grandes atletas. O Matheus está dentro de uma linha que gostamos muito, é um articulador, capacidade de passe muito grande, é móvel





Amistosos contra europeus





– Isso cai em calendário, ela não permite. Alemanha propôs uma data, nós aceitamos. Ela propôs outra, nós aceitamos também. Quando pro pôs uma terceira, nós dissemos: 'Não, não queremos mais'. O nível dos enfrentamentos contra Peru e Colômbia não é baixo, eu não aceito esse conceito.





Neymar





– Neymar está feliz na Seleção. Eu posso falar em relação à Seleção. Ele está feliz aqui. Ele não tem controle quanto a oturas situações porque não tenho controle. Mas ele demonstrou isso nos jogos.





Desfalques nos times brasileiros





– Eu não posso responder em relação a outras seleções. É uma dimensão que você está trazendo para mim como uma carga excessiva. Todas as situações que podem ser argumentadas a favor ou contra podem ser respeitadas. Quero colocar às pessoas que nos ouvem que existe outro lado da questão, que é o lado da convocação da seleção brasileira, que têm que entregar desempenho e resultado. Fomos campeões da Copa América e quinto no Mundial, precisamos entregar resultado. Estou tendo o máximo de bom senso. O calendário é muito mais decisivo numa competição de Copa do Brasil do que numa competição de pontos corridos. Há controvérsias, há situações que podem ser defendidas das duas partes. Cada um busque a situação que achar melhor





Globo Esporte