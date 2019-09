Torcida se revolta mais uma derrota do Figueirense e realiza quebra-quebra no Orlando Scarpelli

(Foto: Marcelo Siqueira/NSC TV)

Com a má fase da equipe e a crise por salários e melhorias, o Figueirense sofreu mais uma derrota em casa na série B do Campeonato Brasileiro, agora para o Sport por 2 a 1. Com isso, a torcida se revoltou e quebrou diversos vidros que separam as arquibancadas do gramado.





Os torcedores falaram xingamentos e vaiaram a diretoria, comissão técnica e jogadores. A situação do clube é delicada que, além de estar na zona de rebaixamento, ainda sofreu um W.O. contra o Cuiabá depois dos atletas se negarem a entrar em campo.





Funcionários e seguranças do clube precisaram recolher os cacos de vidro e evitar mais violência.





A equipe volta a campo na quinta-feira. Contra o Brasil de Pelotas, fora de casa.