Tuchel confirma volta de Neymar na partida do PSG contra o Strasbourg, no sábado

Neymar vai para jogo. Em coletiva de imprensa concedida na manhã desta sexta-feira, Thomas Tuchel, técnico do Paris Saint-Germain, confirmou que o brasileiro será relacionado para a partida deste sábado, contra o Strasbourg, pelo Campeonato Francês.





- Sim, claro que sim (vai relacioná-lo). Estou feliz que o mercado acabou. Agora tudo está claro, estou feliz com o meu grupo. Temos muitos jogadores talentosos, temos o Ney. E isso é certo, não existe mais uma distração, ele pode se concentrar em nós. O retorno dele é necessário, ele é um jogador do PSG e está disponível - comemorou o comandante da equipe.





Essa será a primeira vez na temporada que Neymar ficará à disposição de Tuchel. A última partida do craque com a camisa do Paris Saint-Germain foi há quatro meses: no dia 11 de maio, na vitória por 2 a 1 sobre o Angers, pelo Francês.





Sobre as negociações frustradas entre Neymar e Barcelona e a possibilidade de ter um jogador infeliz no elenco, o técnico do PSG foi claro:





- A vida não é tao dura e tão difícil para o Ney. Ele joga e vive em Paris (risos). Eu penso que se a gente falar de todas as coisas que o Ney disse, que o pai dele disse, que sua mãe disse, que o Barcelona disse, vamos ficar malucos. Isso não é possível. Então, o melhor agora... As coisas estão decididas. Eu não sou aquela pessoa que diz “ah, ele disse isso, ah ele disse aquilo”. Quero olhar pra frente e tomar as decisões agora. Eu acho que ele vai voltar sem sorrir, mas depois vamos ver...





Na coletiva de imprensa, Tuchel também confirmou as ausências de Kehrer, Draxler e Mbappé, todos por lesão. Sobre Cavani, outro que se recupera de um problema muscular, disse apenas "que é muito cedo" para que ele retorne. Por outro lado, Keylor Navas provavelmente fará sua estreia pelo novo clube.





- Se Keylor não se machucar, ele joga amanhã - resumiu o treinador.





Paris Saint-Germain e Strasbourg se enfrentam neste sábado, às 12h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Francês.





