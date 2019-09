Ultras da Inter de Milão defendem torcida do Cagliari em carta para Lukaku: "Não são racistas"

(Foto: Enrico Locci/Getty Images)









É difícil de acreditar, mas ultras da Inter de Milão escreveram uma carta para Lukaku, atacante da equipe, defendendo os torcedores do Cagliari, que no último domingo entoaram sons de macaco em um protesto racista no momento em que o jogador iria cobrar um pênalti na vitória da Inter por 2 a 1, pelo Campeonato Italiano. Leia a íntegra da carta no fim da matéria.





A atitude discriminatória aconteceu aos 27 minutos do segundo tempo da partida em Cagliari. No vídeo abaixo, é possível ver e ouvir vários torcedores provocando com sons de macaco o atacante, que converte o pênalti, mas não comemora.





O Cagliari fez sua parte emitindo um comunicado oficial em que condena a atitude de seus torcedores, embora não tenha divulgado penas nem tampouco identificado alguém. A nota foi compartilhada, também, nas redes sociais da Inter de Milão. E o próprio Lukaku lamentou o episódio e cobrou todas as federações "ao redor do mundo para reagirem com veemência em casos de discriminação" - o protesto ganhou eco em publicações de jogadores de todos os clubes.





Os ultras da Inter de Milão, no entanto, argumentam na carta que os torcedores do Cagliari não foram racistas e que os sons de macaco eram apenas um artifício para desestabilizá-lo. A carta assinada pela Curva Nord, umas das maiores organizadas do clube, pede que Lukaku entenda a discriminação racial "como uma forma de respeito ao fato de que eles têm medo de que você faça gols" e termina afirmando que os torcedores italianos "se comportam dentro do estádio de maneira diferente do que quando estão na vida real".





Lukaku infelizmente não é a primeira vítima de racismo no estádio do Cagliari. Na temporada passada, Moise Kean, jovem atacante negro da Juventus, ouviu sons de macaco ao comemorar um seu gol na vitória por 2 a 0 da Juve. No fim do jogo, o zagueiro Bonucci, seu companheiro de equipe, disse que Kean tinha "50% de culpa porque não deveria comemorar diante da torcida adversária". A liga italiana, na ocasião, minimizou o episódio e não puniu o Cagliari porque "os gritos tiveram relevância limitada para a partida".





Ex-atacante de clubes como Chelsea, Newcastle e Besiktas, o francês Demba Ba, atualmente no Istanbul Basaksehir, emitiu forte opinião nas redes sociais ao compartilhar a carta dos ultras da Inter de Milão e sugeriu que todos os jogadores negros se retirassem do Campeonato Italiano.





- Essa é a razão pela qual eu decidi não jogar lá quando pude. Nesse ponto, eu acho que todos os jogadores negros deveriam sair dessa liga. É claro que não vai pôr fim à estupidez e ao ódio, mas ao menos não vai afetar outras raças.





Leia a carta na íntegra:





"Oi, Romelu. Nós estamos escrevendo em nome da Curva Nord. Sim, os caras que te desejaram boas-vindas na sua chegada a Milão.





Nós sentimos muito que você tenha considerado racismo o que aconteceu em Cagliari.





Você precisa entender que a Itália não é como diversos outros países europeus onde o racismo é um PROBLEMA REAL.





Nós entendemos que posso ter parecido racismo para você, mas não é isso.





Na Itália, nós fazemos algumas coisas só para ajudar os nossos times e fazer com que o adversário fique nervoso. Não por racismo, mas para desestabilizá-los.





Nós somos uma torcida organizada multiétnica e nós sempre recebemos muito bem jogadores de qualquer lugar. No entanto, nós sempre utilizamos esse artifício contra jogadores de outros times no passado e provavelmente vamos continuar utilizando no futuro.





Nós não somos racistas. Assim como os torcedores do Cagliari não são.





Você precisa entender que, nos estádios italianos, as pessoas torcem por seus times. Mas, ao mesmo tempo, se empenham para torcer contra os oponentes. Não por racismo, mas para ajudar o próprio time.





Por favor, considere essa atitude dos torcedores italianos como uma forma de respeito ao fato de que eles têm medo de que você faça gols contra eles e não porque te odeiam ou são racistas.





O verdadeiro racismo é uma história completamente diferente, e todos os torcedores italianos sabem disso muito bem.





Quando você declara que o racismo é um problema que precisa ser combatido na Itália, você só contribui para a repressão contra os torcedores de futebol, incluindo a nós. E contribui, também, para a criação de um problema que não existe, não da maneira como é percebido em outros países.





Nós somos muito compreensíveis e abertos a todos. Garantimos a você que na nossa organização há torcedores de diferentes raças, que vêm de outras partes da Itália, que usam esse mesmo artifício para provocar oponentes, até quando esses são da mesma raça e vêm do mesmo lugar.





Por favor, nos ajude a esclarecer o que realmente é o racismo e que os torcedores italianos não são racistas.





A luta contra o REAL racismo precisa começar nas escolas e não nos estádios. Torcedores são apenas torcedores, que se comportam dentro do estádio de maneira diferente do que quando estão na vida real.





A torcida italiana pode não ser perfeita, e nós entendemos sua frustração com essas expressões. Mas nós definitivamente não somos racistas.





Mais uma vez, seja bem-vindo, Romelu!"





Globo Esporte