Umbro Brasil e Avaí apresentam novo uniforme com grafismos inspirados nos anos 90

A Umbro Brasil inova enquanto imerge no tradicional em sua nova coleção de camisas 3, e essa inovação pode ser notada no novo manto do Avaí Futebol Clube, modelo com ‘dois tons’ que mescla o tradicional azul e branco listrado com elementos visuais típicos da década de 90, época de ‘ouro’ da marca inglesa, usada em nova campanha para homenagear seus 95 anos de existência.





Maior destaque do novo uniforme, os grafismos sublimados, que envolvem tanto a parte da frente quanto a das costas, trazem contraste ao ‘interromperem’ o listrado tradicional a partir dos peitos, com losangos azuis diagonais em sequência até a barra da camisa, sobre fundo branco. Diferente dos dois primeiros mantos do Leão da Ilha, a nova estética busca inspiração em clássicas camisas dos anos 90, quando tal tipo de experimentação era algo corriqueiro.





Destaque também para a gola em ribana com cor contrastante, que faz parte de todo o escopo de performance do uniforme, produzido com tecnologia de alta linha. As costas, com tecido diferenciado, possuem comprimento pouco maior que a parte da frente, para melhor caimento, auxiliado também pelas aberturas nas laterais. Detalhe estético que enriquece a peça, o recorte dos ombros possui arte em embossing com as siglas retrô do Avaí, “AFC”, ao longo de toda a extensão das mangas, sequencialmente.





Para celebrar os 95 anos da Umbro, a camisa conta com dois selos comemorativos: o primeiro, na altura da nuca, mescla o diamante da Umbro com o ano de 2019 e os 95 anos da marca inglesa; e o segundo, na barra da camisa, traz um símbolo estilizado também ressaltando o aniversário, acompanhado com todos os logos históricos da Umbro.





O escudo do Avaí está aplicado em TPU com relevo termoaplicado, tecnologia trazida pela Umbro que traz destaque ao símbolo. Tanto o diamante da Umbro quanto o número e os selos estão em termotransfer. Os torcedores do Leão podem garantir seu novo manto a partir deste dia 21 a partir das 9h na Avaí Store da Ressacada, antes do clube estrear o novo uniforme contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileirão.





A nova camisa será comercializada na versão Atleta, pelo valor de R$ 269,90. Para as torcedoras avaianas, é possível comprar o modelo feminino por R$ 189,90.





Campanha interativa

Como parte do seu projeto de celebração dos 95 anos a fornecedora de materiais esportivos lançou o Canal 95, onde os mantos são apresentados em primeira mão. Além disso, o torcedor pode interagir ligando no telefone (48) 4042-0421, que aparece no final do vídeo, para receber um recado especial do ex-jogador e ídolo Jacaré. Para assistir ao vídeo de lançamento, basta entrar no canal da Umbro no YouTube ( https://www.youtube.com/user/umbrobrasil ), ou então nas redes sociais da marca, no Instagram, Facebook e Twitter.