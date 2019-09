Unicesumar patrocina Liga Paulista de Futsal

O principal torneio estadual de futsal do país tem novo patrocinador. A Unicesumar, um dos dez maiores grupos universitários do Brasil, acaba de fechar contrato e a temporada de jogos 2019 passará a se chamar Liga Paulista Unicesumar de Futsal.





Além do próprio nome do campeonato, a Unicesumar terá direito também a colocar sua marca nas inserções em redes sociais, nas transmissões online, nas entrevistas com os jogadores e em placas nas quadras e nas redes dos gols. Os valores não podem ser revelados por força do contrato.





Ao todo 18 times deverão disputar 158 jogos até 15 de dezembro. As equipes foram divididas em dois grupos na primeira fase e os seis primeiros colocados de cada chave se classificam para o playoff. Entre os participantes, quatro times estão na Liga Nacional: Corinthians, Intelli, Magnus e São José.





Entre os principais jogadores deste ano estão: o capitão da Seleção Brasileira de Futsal, Rodrigo; um dos maiores jogadores da sua geração, Leandro Simi; Cabreúva, convocado várias vezes para a Seleção Brasileira e grande nome do futsal internacional.





“O esporte é transformador, e a Unicesumar é uma das grandes incentivadoras do esporte brasileiro. Patrocinamos times de vôlei, basquete, campeonatos regionais, equipes de atletismo, tênis, jogos escolares e universitários. Há pouco mais de um ano, fechamos o patrocínio com o Santos Futebol Clube e renovamos o contrato recentemente, agora com o futsal paulista”, diz o pró-reitor executivo de EAD da Unicesumar, William de Matos Silva.





O futsal é o esporte mais praticado em todo o país. Possui mais de 12 milhões de praticantes no país e 467 mil atletas inscritos em mais de 6.100 clubes profissionais. São 300 mil jogos por ano e 15 milhões de espectadores.





“Gostaria de agradecer a parceria com a Unicesumar. Para nós, que nos propomos a fazer a tornar o futsal ainda mais prestigiado, é importante ter ao nosso lado uma instituição de ensino de tamanha relevância no cenário nacional”, afirma o presidente da Liga, Laércio Graça.