Vencedor da Libertadores enfrentará Esperánce ou campeão asiático no Mundial de Clubes

O caminho está praticamente traçado para aqueles que ainda mantêm vivo o sonho de conquistar o mundo em 2019. A Fifa sorteou nesta segunda-feira os confrontos do Mundial de Clubes, que será realizado entre 11 e 21 de dezembro, no Catar. E as bolinhas definiram que o vencedor da Copa Libertadores enfrentará o Esperánce, da Tunísia, ou o campeão asiático nas semifinais.





O Liverpool, campeão europeu, também entra direto na fase anterior à decisão, e terá como rival o Monterrey, do México, ou o vencedor do jogo de abertura - Al Sadd, do Catar, contra Hienghène, da Nova Caledônia.





O evento foi realizado em Zurique e teve como convidado de honra o atacante Michael Owen, que disputou 297 partidas com a camisa do Liverpool. No procedimento padrão das grandes confederações, as equipes estavam separadas em um pote, enquanto as posições dos confrontos estavam em outro.





Primeiro, foram sorteados os chamados times A, B, C e D, que figuravam em aberto na tabela divulgada anteriormente pela Fifa. Estes ficaram definidos como Monterrey, Esperánce, representante da Ásia e vencedor do jogo 1, respectivamente. Depois, ficou definido que o vencedor do jogo 3 seria o rival do representante da Conmebol, e o triunfante do jogo 2 duelaria com o Liverpool.





O Mundial de Clubes deste ano - penúltima edição neste formato - tem cinco de seus sete representantes definidos: Liverpool (Europa), Monterrey (Américas Central e do Norte), Esperánce (África), Hienghène (Oceania) e Al Sadd (Catar, país sede). Restam as definições dos campeões da América do Sul (Boca Juniors, Flamengo, Grêmio ou River Plate) e Ásia.





Veja o calendário do Mundial de Clubes 2019:

Primeira fase:





11 de dezembro - Jogo 1 - Al Sadd (Catar - a confirmar) x Hienghène Sport (Nova Caledônia)





Segunda fase:





14 de dezembro - Jogo 2 - Monterrey x Vencedor do jogo 1

14 de dezembro - Jogo 3 - Representante asiático x Esperánce





Disputa de quinto lugar:





17 de dezembro - Jogo 4 - Perdedor Jogo 2 x Perdedor Jogo 3





Semifinais:





17 de dezembro - Jogo 5 - Campeão da Libertadores x Vencedor Jogo 3

18 de dezembro - Jogo 6 - Vencedor Jogo 2 x Liverpool





Disputa de terceiro lugar:





21 de dezembro - Jogo 7 - Perdedor Jogo 5 x Perdedor Jogo 6





Final:





21 de dezembro - Jogo 8 - Vencedor Jogo 5 x Vencedor Jogo 6