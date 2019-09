Verstappen critica Rosberg após declarações sobre a batida no GP da Bélgica

(Foto: Getty Images)

Parece que Max Verstappen realmente não gostou nada da declarações de Nico Rosberg após seu acidente no GP da Bélgica, quando o holandês se chocou com o Alfa Romeo de Kimi Raikkonen. O piloto da RBR foi categórico ao detonar Rosberg em entrevista coletiva.





Após sua saída da Fórmula 1, Rosberg se tornou um verdadeiro crítico da categoria e de novos corredores em seu canal do Youtube, além de alfinetar o inglês Lewis Hamiton. Além de comparar Sebastian Vettel com Rubens Barrichello, Rosberg disse que Verstappen voltou ao seu “velho eu” e que foi muito agressivo no lance com Raikkonen, na primeira curva de Spa-Francorchamps. Nico também criticou o fato de Verstappen ter tentado seguir na prova com o carro quebrado. O holandês detonou o ex-piloto.





“Eu tô ca.... para o que ele fala em seu canal. Acho que ele é o novo Jacques Villeneuve. Villeneuve já mudou bastante, mas parece que o Rosberg está sempre tentando expressar uma opinião contrária. Talvez ele esteja em busca de cliques ou algo do tipo? Ele faz isso bastante e chegou a me chamar de narcisista no começo do ano, o que é muito radical. Ele não tem carisma e não trabalha para ninguém. Isso também é problemas dele, mas talvez ele esteja querendo lucrar com o canal. Talvez fosse melhor ele fazer isso pilotando”, disparou Verstappen.





Por outro lado, Rosberg elogiou o vencedor do CP da Bélgica, Charles Leclerc, um dos principais rivais de Max na temporada 2019.





“Trabalho incrível. Ele está guiando muito neste ano. Acho que essa vitória será muito importante para o lado metal dele. E essa primeira vitória lhe dá muita confiança enquanto piloto, então ele subirá mais um degrau. Ele está muito bem com esse carro”, afirmou Rosberg.