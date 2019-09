Vice do Náutico critica Polícia Militar por não comparecer em jogo: "Retaliação covarde"

(Foto: Marlon Costa / Pernambuco Press)









O vice-presidente do Náutico, Diógenes Braga, criticou a falta da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) dentro do estádio dos Aflitos durante partida deste domingo, o jogo de volta das semifinais da Série C, contra o Juventude, no que chamou de "retaliação covarde". A partida foi realizada com seguranças privados contratados pelo clube e também com a Guarda Civil Municipal do Recife - que chegou com a bola já rolando no primeiro tempo.





"Fomos vítimas de uma retaliação covarde. Um biquinho de uma entidade importante para a sociedade. E eu vim agradecer à torcida pelo comportamento em nome do Náutico. E à Guarda Municipal. Eu vou até fazer uma brincadeira, porque eles correram mais que alguns jogadores em campo. Se no próximo jogo a PM continuar de biquinho, não precisa vir", disse Diógenes.





Na última quinta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol havia passado a partida deste domingo para a segunda-feira (23), após decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O Ministério Público havia solicitado a mudança pelo fato de neste mesmo domingo ter o show de Bon Jovi no Arruda. O argumento é de que não haveria como a Polícia Militar manter a segurança nos dois eventos.





Só que na última sexta, o Náutico conseguiu um mandado de segurança, suspendendo a decisão de mudança. Assim, a partida foi disputada neste domingo, só que sem a presença da Polícia Militar.





Procurada pela reportagem, a assessoria da PMPE falou, em nota, que a decisão final sobre a data do jogo só chegou ao conhecimento no início da noite de sexta, impactando na estrutura definida para escala do efetivo. A PMPE afirmou ainda que foi feito o "patrulhamento externo do estádio, com viaturas, motos e policiamento a pé".





Veja a nota da Polícia Militar de Pernambuco na íntegra:





Com a decisão judicial do retorno do jogo Náutico x Juventude para hoje, o Náutico se comprometeu a contratar 200 seguranças, que fizeram a segurança interna dos Aflitos. A PM fez o patrulhamento externo do estádio, com viaturas, motos e policiamento a pé.





Como a decisão judicial final sobre a data do jogo só chegou ao conhecimento da PM no início da noite de sexta-feira, foi necessário rever toda uma estrutura que estava definida para escala do efetivo, não apenas para essa partida de futebol, mas para os inúmeros eventos que acontecem da capital ao Sertão, neste domingo.





Globo Esporte