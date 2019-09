Vila presta queixa na Polícia e estima prejuízo de R$ 150 mil após incêndio em loja: "Ato criminoso"

(Foto: Paulo Massad/Vila Nova)









Ecival Martins, presidente do Vila Nova, foi ao 9º Distrito Policial de Goiânia nesta quarta-feira para prestar queixa após incêndio na loja oficial do clube. Ele esteve acompanhado pela advogada Tathianne Uchôa e relatou o caso ao delegado Washington da Conceição, que tomará frente nas investigações.





O clube estima prejuízo de R$ 150 mil. Apesar das chamas terem sido controladas rapidamente pelo Corpo de Bombeiros, houve danos em materiais esportivos, computadores e à estrutura da loja, localizada no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, no Setor Universitário.





- A razão do futebol não é isso. Não é guerra, destruição e morte. Futebol existe para trazer alegria para as pessoas - disse Ecival.





De acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Fernando Caramaschi, a ocorrência ocorreu por volta de 23h20 de terça. Nenhuma pessoa ficou ferida. Mais cedo, o Vila Nova havia perdido do Botafogo-SP por 2 a 0 em jogo válido pela 23ª rodada da Série B.





O Vila Nova divulgou nota oficial sobre o caso:





O Vila Nova Futebol Clube esteve no 9° Distrito Policial na tarde desta quarta-feira (18), representado por seu presidente executivo, Ecival Martins e a advogada do clube, Tathianne Uchôa. Ambos foram atendidos pelo delegado Washington da Conceição para prestar queixa por conta do incêndio ocorrido na noite da última terça-feira (17), na Loja Nação Colorada, onde também funciona o Sócio Tigrão.





O prejuízo do ato criminoso está estimado em torno de R$ 150.000,00 e o inquérito será instaurado para apurar os fatos. Ao final do inquérito, o Ministério Público será acionado para instaurar a ação penal. O crime pode acarretar em prisão de quatro a nove anos, em razão de ser classificado como crime qualificado.





Nas Próximas semanas o Vila Nova Futebol Clube estará procurando demais autoridades competentes como o Ministério Público e Secretaria de Segurança Pública, para que fatos como esse, onde o crime torna-se o foco principal no futebol, não se repitam.





