Vitória conversa com técnico Geninho para continuidade da série B

(Foto: BRUNO ULIVIERI/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO)

Sem conseguir engatar na série B do Campeonato Brasileiro e sob a ameaça do rebaixamento, o Vitória anunciou que está conversando com o técnico Geninho, que deve substituir Carlos Amadeu, demitido na quarta-feira, após a derrota por 2 a 0 para o São Bento, partida ocorrida na terça.





Ao que tudo indica, o negócio deve ser realmente fechado. O anúncio da negociação foi feito pelo presidente Paulo Carneiro em sua rede social. Geninho está sem clube desde junho, quando foi demitido do Avaí. O treinador revelou a procura do Vitória, mas descartou se fechará ou não o negócio.





“Não tem prazo [para fechar a negociação]. As coisas comigo acontecem rápido, mas precisa de um contato direto para definir com quem decide”, disse o técnico para o Globo Esporte.





Geninho fará sua quarta passagem pelo Vitória, onde inclusive já trabalhou com o presidente Paulo Carneiro. O técnico saiu do Avaí depois de 12 jogos sem vencer.





Carlos Amadeu, que já era funcionário do Vitória, foi confirmado no comando do clube em agosto deste ano. Ele esteve à frente do time em nove jogos e saiu com 48% de aproveitamento: três triunfos, quatro empates e duas derrotas.





Esse será o 5º treinador do Vitória em 2019. Já passaram pelo clube Marcelo Chamusca, Cláudio Tencati e Osmar Loss, além de Amadeu.