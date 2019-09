Williams renova contrato com a Mercedes para fornecimento de motores até a temporada 2025

(Foto: Getty Images)









A Williams anunciou a renovação de seu contrato de fornecimento de motores com a Mercedes por mais cinco temporadas, até 2025. Com isso, ao fim do novo período de compromisso, terão sido completados 12 campeonatos de parceria, iniciada em 2014, primeiro ano das unidades híbridas de potência. Com os motores Mercedes, a escuderia obteve seus melhores resultados nas temporadas de 2014 e 2015, nas quais ficou em terceiro no Mundial de Construtores. Por outro lado, nos últimos dois anos a Williams vem sendo a lanterna entre as dez equipes.





- Tivemos uma parceria maravilhosa com a Mercedes-Benz nos últimos seis anos do que originalmente era um contrato de sete anos, e por isso estamos muito satisfeitos por continuar trabalhando com eles por mais cinco anos a partir de 2021. A Mercedes-Benz tem sido uma das fornecedoras de motores mais bem-sucedidas do esporte e acreditamos que eles continuarão a ter um pacote de motores extremamente competitivo. Com o tempo que eles passaram, eles se tornaram um verdadeiro amigo da equipe - disse Claire Williams, chefe do time.





Chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff chegou a ter ações na Williams, inclusive quando da última vitória do time, em 2012, e sempre foi uma peça importante no relacionamento que acabou sendo construído entre as partes:





- A Williams é uma das marcas icônicas da Fórmula 1 e nós da Mercedes temos o orgulho de contá-las como parte de nossa família de automobilismo. Eles passaram por momentos difíceis recentemente, mas isso serviu apenas para demonstrar sua resiliência e força de caráter, enquanto lutam de volta para o lugar em que pertencem no grid. Estou certo de que as perspectivas para equipes independentes são brilhantes sob os regulamentos financeiros que serão introduzidos a partir de 2021 e estamos muito satisfeitos por continuar nossa parceria com a Williams nessa nova era do nosso esporte.





O compromisso entre Williams e Mercedes segue restrito ao fornecimento de motores, e a equipe inglesa continuará fabricando seu próprio câmbio - a Racing Point, por exemplo, utiliza unidades de potência e caixas de câmbio fornecidas pelo fabricante alemão.





