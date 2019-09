Zé Ricardo é demitido do Fortaleza; Ceni é favorito para assumir a vaga

(Foto: Kid Júnior / SVM)









Após muitas especulações, o Fortaleza confirmou no fim da manhã desta sexta-feira (27) a demissão do técnico Zé Ricardo. Há menos de dois meses no cargo, o treinador saiu do clube após a derrota por 4 a 1 para o Athletico-PR na noite desta quinta-feira (26). Para o lugar do comandante, os conselheiros do Tricolor do Pici querem a volta de Rogério Ceni.





Zé Ricardo chegou ao Fortaleza após a saída do próprio Rogério Ceni para o Cruzeiro, em agosto. No período em que esteve a frente do Leão, fez sete partidas, com quatro derrotas, dois empates e apenas uma vitória, com aproveitamento de 23,8%. O Tricolor do Pici vem de uma sequência de quatro jogos sem vencer e ocupa a 15ª posição, com 22 pontos, e está a três da zona de rebaixamento.





Trajetória no Fortaleza





Zé Ricardo chegou ao Tricolor do Pici com a missão de substituir Rogério Ceni, intitulado pela diretoria e pela torcida como "o maior técnico da história do Fortaleza". Outro desafio do novo treinador seria solucionar problemas do sistema tático do Leão, como a zaga, que havia sofrido gols em 12 dos 14 jogos disputados na Série A do Brasileirão antes da chegada do treinador.





Com estilo discreto e longe dos grandes holofotes, Zé Ricardo era o nome favorito da diretoria para o lugar de Ceni, e chegou ao Fortaleza ovacionado pela torcida e com recepção calorosa no aeroporto da capital cearense. A equipe tricolor, inclusive, foi a primeira treinada por Zé Ricardo fora do Rio de Janeiro, onde tem passagens por três grandes clubes: Flamengo, Vasco e Botafogo.





O rendimento do Leão após a chegada do treinador, porém, caiu no decorrer dos jogos. Mesmo após boas atuações diante de Santos e Goiás, o Fortaleza vem em uma sequência de quatro jogos sem vitória, além de duas derrotas consecutivas dentro de casa. Pressionado pelos resultados, o jogo contra o Athletico-PR era visto como crucial para a manutenção do cargo do técnico. Com a derrota, a situação do comandante ficou insustentável.





Zé Ricardo foi comunicado da demissão do Fortaleza ainda em Curitiba. O agora ex-treinador não deve voltar para a capital cearense e segue direto para o Rio de Janeiro, cidade de origem do técnico. Antes de voltar para o Rio, o ex-comandante tricolor agradeceu pelo período no Fortaleza e lamentou o pouco tempo para trabalhar com o elenco.





"Não faltou empenho e comprometimento, mas, no futebol, a pressão pelos resultados é muito grande e, infelizmente, o tempo foi curto para a realização do trabalho. Agradeço ao presidente Marcelo e toda a sua diretoria pela oportunidade e retidão comigo. Eles têm feito um grande trabalho na reconstrução do clube. Obrigado também à comissão técnica, aos jogadores e funcionários, muito dedicados, e aos torcedores que me apoiaram. Fico na torcida para que o clube alcance todos os seus objetivos."





Veja a nota oficial publicada pelo Fortaleza:





O Fortaleza Esporte Clube comunica oficialmente a saída do Treinador Zé Ricardo. O clube agradece ao Treinador e Comissão Técnica pelo trabalho desenvolvido, e deseja sucesso na continuidade da carreira no futebol profissional.





Fortaleza ainda informa que hoje pela manhã, atletas que não atuaram diante o Atlhetico (PR), treinam no Estádio do Paraná.





Globo Esporte